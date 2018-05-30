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Епископ Лукиан проведет особое богослужение для амурских полицейских

Епископ Лукиан проведет особое богослужение для амурских полицейских
Фото: spzh.news

В четверг, 31 мая, в 11 часов – накануне 300-летия российской полиции – в Благовещенском кафедральном соборе пройдет панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел.

По приглашению областного управления МВД особое богослужение для действующих сотрудников, а также родственников и близких ушедших совершит архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

Поминальные мероприятия с участием православного духовенства, во время которых полицейские отдают дань памяти своим коллегам, погибшим при исполнении служебного долга, в преддверии юбилея ведомства проводятся по всей стране, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.

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#память #религия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    14 минут назад

    обожемой))) работать начнут теперь.....

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