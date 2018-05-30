В последний день мая в Приамурье до 35 градусов жары: прогноз погоды

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В четверг, 31 мая, в Амурской области ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется до 30–35 градусов выше нуля, местами – около +25 градусов.

Днём ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный подует с силой 2–7 метров в секунду, в порывах ветер усилится до 13 метров в секунду.

Ночью будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер разовьет скорость от 1 до 6 метров в секунду. В темное время суток уличные термометры покажут +10…+15 градусов, в отдельных районах – от 3 до 8 градусов тепла.

В Благовещенске ночью ясно, ветер северо-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха – от 12 до 14 градусов тепла. Днем переменно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до 31–33 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.