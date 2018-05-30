Сергей Ховрат перешел из правительства Амурской области в Минвостокразвития

30 мая появилась информация об очередных кадровых перестановках в правительстве Приамурья. Министр имущественных отношений Сергей Ховрат покинул свой пост. Он перешел в Минвостокразвития вслед за экс-губернатором региона, заняв должность директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На этом посту Сергей Владимирович сменил Валентина Тимакова.

Сергей Владимирович Ховрат родился 22 декабря 1977 года во Владивостоке.

В 1995 году окончил Большекаменский вечерний судостроительный техникум по специальности «Монтаж электрооборудования и автоматики судов» с квалификацией «Техник-электрик».

В 2003 году окончил с отличием Дальневосточный юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция».

С 1995 по 1997 год служил в армии. С марта 1998 по декабрь 2015 года – служил в органах внутренних дел Российской Федерации.

С мая 2013 по декабрь 2015 года занимал должность начальника Управления федеральной миграционной службы по Амурской области.

21 декабря 2015 года назначен министром имущественных отношений Амурской области.

Сергей Ховрат награжден медалями МВД России: «За боевое содружество», «За отличие в службе» 3, 2 степени, медалями ФМС России: «ФМС России 20 лет», «За службу» 2, 1 степени, Почетной грамотой МВД России.

Женат, имеет дочь.