Ивановский район будет поставлять в Якутию сено и овощи

Фото: nikvesti.com

Руководители Ивановского района Приамурья и Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Уже заключена договоренность о поставке сена в Якутию, обсуждается возможность поставок овощей и обмена культурными делегациями.

Глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов посетил Приамурье. На официальной встрече руководители районов рассказали о социально-экономическом и туристическом потенциале своих территорий. «У нас много общего, и при этом нам есть чему поучиться друг у друга!» – отметил Алексей Федотов.

Завершилась встреча торжественным подписанием Соглашения. Оно предусматривает взаимодействие и сотрудничество во всех сферах деятельности. Стороны разработали план мероприятий в рамках межмуниципального сотрудничества.

Руководители договорились о поставке сена из Ивановского района, конкретные объемы уточнят в июле. Обсудили возможность поставок в Якутию амурских овощей (морковь, свекла, лук, томаты), на данный момент изучается объем потребности.

Что касается социального блока – запланирован обмен делегациями в рамках культурных, спортивных и других крупных мероприятий. Коллег из Якутии также заинтересовал вопрос оказания реабилитационных услуг в Ивановском районе, сейчас просчитывается логистика, сообщает пресс-служба областного правительства.