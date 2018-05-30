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сегодня, 13:28 2

Ивановский район будет поставлять в Якутию сено и овощи

Ивановский район будет поставлять в Якутию сено и овощи
Фото: nikvesti.com

Руководители Ивановского района Приамурья и Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве. Уже заключена договоренность о поставке сена в Якутию, обсуждается возможность поставок овощей и обмена культурными делегациями.

Глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов посетил Приамурье. На официальной встрече руководители районов рассказали о социально-экономическом и туристическом потенциале своих территорий. «У нас много общего, и при этом нам есть чему поучиться друг у друга!» – отметил Алексей Федотов.

Завершилась встреча торжественным подписанием Соглашения. Оно предусматривает взаимодействие и сотрудничество во всех сферах деятельности. Стороны разработали план мероприятий в рамках межмуниципального сотрудничества.

Руководители договорились о поставке сена из Ивановского района, конкретные объемы уточнят в июле. Обсудили возможность поставок в Якутию амурских овощей (морковь, свекла, лук, томаты), на данный момент изучается объем потребности.

Что касается социального блока – запланирован обмен делегациями в рамках культурных, спортивных и других крупных мероприятий. Коллег из Якутии также заинтересовал вопрос оказания реабилитационных услуг в Ивановском районе, сейчас просчитывается логистика, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    58 минут назад

    Круто! Давно пора возвращать загот.конторы, работает глава

  • MAX18y

    MAX18y
    47 минут назад

    Сделка века.

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