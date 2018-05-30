Возле администрации Свободного средь бела дня загорелся автомобиль (видео)

30 мая днем произошел пожар на стоянке администрации города Свободный. Здесь загорелся легковой автомобиль, рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, прислав фото и видео с места происшествия.

По информации собеседника, загорелась машина одного из сотрудников администрации. Полыхали приборная панель автомобиля и моторный отсек. Очевидцы происшествия справились с огнем до приезда пожарных.

Просмотров всего: 672

#пожары #происшествия #Свободный #транспорт

распечатать

Александр Авдеев