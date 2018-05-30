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сегодня, 13:25 2

Возле администрации Свободного средь бела дня загорелся автомобиль (видео)

Возле администрации Свободного средь бела дня загорелся автомобиль (видео)

30 мая днем произошел пожар на стоянке администрации города Свободный. Здесь загорелся легковой автомобиль, рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, прислав фото и видео с места происшествия.

По информации собеседника, загорелась машина одного из сотрудников администрации. Полыхали приборная панель автомобиля и моторный отсек. Очевидцы происшествия справились с огнем до приезда пожарных.

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#пожары #происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • lana78

    lana78
    1 час назад

    причина не жара, а автоодеяло в такую жару и радиатор закрыт, на видео же видно, елки палки

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    как из-за жары может загореться авто? электропроводка, неисправность и тд... или вот как на видео - бестолковый водитель.

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