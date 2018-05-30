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В Белогорском районе сотрудники полиции изъяли наркотики

В Белогорском районе сотрудники полиции изъяли наркотики
Фото: i.ytimg.com

В Амурской области полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мак–2018». В селе Возжаевка полицейские изъяли у местного жителя наркотическое средство.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Белогорский» обратили внимание на гражданина, который шел со стороны поля. При виде полицейских мужчина занервничал.

В ходе личного досмотра у гражданина 1988 года рождения обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой. Изъятое вещество, как показало исследование, является марихуаной общей массой 11 граммов.

Как выяснилось позже, ранее судимый житель Белогорска собрал наркотическое средство для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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#закон #криминал #происшествия

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