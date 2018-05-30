Рейс «Саратовских авиалиний» из Благовещенска 31 мая отменен

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Пассажирам отмененных рейсов авиакомпанией были направлены СМС-оповещения. Если авиабилеты приобретены на сайте авиакомпании или на других сайтах, пассажиру необходимо обратиться в службу поддержки сайта или на горячую линию операторов сайта. Если же билеты куплены ранее в агентствах Приамурья, следует обратиться по месту их приобретения.

«Согласно информации авиационно-туристических агентств города Благовещенска, продажа билетов на июнь 2018 года на рейсы авиакомпании "Саратовские авиалинии" не осуществляется. В агентствах города принимаются заявления на возврат приобретенных билетов, распоряжение клиринговой компании на возврат денежных средств не доведено», – сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.

Решение о действии сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии», а также о выполнении полетов по ранее согласованному с аэропортами расписанию должно быть принято Росавиацией 30 мая.