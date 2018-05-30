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Рейс «Саратовских авиалиний» из Благовещенска 31 мая отменен

Рейс «Саратовских авиалиний» из Благовещенска 31 мая отменен
Фото: ato.ru

В пресс-службе аэропорта Благовещенска прокомментировали информацию об отмене всех рейсов авиакомпании «Саратовские авиалинии» с 30 мая. Так, в благовещенский аэропорт поступила телеграмма о том, что рейсы авиакомпании 31 мая по маршруту Красноярск – Благовещенск – Южно-Сахалинск, а также в обратном направлении не состоятся.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпанией были направлены СМС-оповещения. Если авиабилеты приобретены на сайте авиакомпании или на других сайтах, пассажиру необходимо обратиться в службу поддержки сайта или на горячую линию операторов сайта. Если же билеты куплены ранее в агентствах Приамурья, следует обратиться по месту их приобретения.

«Согласно информации авиационно-туристических агентств города Благовещенска, продажа билетов на июнь 2018 года на рейсы авиакомпании "Саратовские авиалинии" не осуществляется. В агентствах города принимаются заявления на возврат приобретенных билетов, распоряжение клиринговой компании на возврат денежных средств не доведено», – сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.

Решение о действии сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии», а также о выполнении полетов по ранее согласованному с аэропортами расписанию должно быть принято Росавиацией 30 мая.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    гнилаЯ компания

  • ay

    ay
    1 час назад

    Не гнилее виртуального лоукостера низкобюджетного авиаперевозчика имени Труша. Если бы не регулятор, то летала бы и летала. Но, даже коробка бумаги "ксероск" не всегда заруливает.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Регулятор российский - вообще, мрак. Сегодня ты проходишь все проверки. Плановые и внеплановые. А завтра "чик" - и всё наоборот, ты не годен и неугоден. А ничего по сути не менялось.

  • Mehta

    Mehta
    1 час назад

    Конкурента с рынка убирают. Спасибо володину. Как можно ненавидеть с такой силой собственный народ, крест саратовский. Авиазавод легендарный уничтожил продал с молотка. А ведь этот завод покрыл легендой и делами. В ВОВ не хватало железа, и работники завода пошли на хитрость , они крылья делали из деревянных перегородок , натягивали брезент и красили серебрянкой, и били фашистов от души. Выстояли, на заводе были специалисты высшего класса. Завод по производству холодильников Саратов банкротят, все уничтожают. Осталось оперный театр завалить под предлогам старый царский и поставить супермаркет, место лакомое. Под Саратовом в Сабуровке идет строительство нового аэропорта, видать место лакомое делят, старых вытесняют, зайдет какая нибудь новая компания с иностранным капиталом. Платите русские .

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Ну всё, теперь пересаживатся на такси надо: instagram taxi_28

  • ay

    ay
    1 час назад

    На Сахалин? На такси? Чюдесный спам. Впрочем, как и на Камчатку. Чюдесно.

  • Николай28регион

    Николай28регион
    42 минуты назад

    Мы Столица Приамурья !!!!!! Гордимся нашим городом. Ни одной прямой ЖД ветки в другие районы !!!! Вылет в Москву 2-3 раза в неделю. ГОРДИМСЯ !!!!

  • Николай28регион

    Николай28регион
    42 минуты назад

    Мы Столица Приамурья !!!!!! Гордимся нашим городом. Ни одной прямой ЖД ветки в другие районы !!!! Вылет в Москву 2-3 раза в неделю. ГОРДИМСЯ !!!!

  • ay

    ay
    19 минут назад

    Николай28регион

    Мы Столица Приамурья !!!!!! Гордимся нашим городом. Ни одной прямой ЖД ветки в другие районы !!!! Вылет в Москву 2-3 раза в неделю. ГОРДИМСЯ !!!!



    Чё "чесать"-то? Уральцы летают ежедневно. В Маскву. А есть и другие компании. С7 и НордвиндоИкар. Летом у них частота: 5 раз в неделю.

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