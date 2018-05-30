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Из торгового центра в Благовещенске эвакуировали людей (видео)

Из торгового центра в Благовещенске эвакуировали людей (видео)
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

30 мая очевидцы сообщили ИА «Амур.инфо» о большом скоплении пожарной техники возле торгового центра «Перекресток». Как оказалось, в здании проводятся пожарные учения с эвакуацией людей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информагентству рассказали, что, по замыслу учений, было эвакуировано более 50 сотрудников «Перекрестка». Люди вышли самостоятельно, когда сработала пожарная сигнализация. Четырех человек эвакуировали сотрудники пожарной охраны, их передали скорой помощи.

По легенде, в торговом центре произошло возгорание на 3-м этаже, в детском игровом комплексе. При этом имитации дыма не было.

В учениях участвовали все формирования пожарно-спасательного гарнизона Благовещенска. Сотрудники работали по повышенному номеру.

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#пожары #учения

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