В Благовещенске машина Росбезопасности сбила ребенка и увезла его

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30 мая в Благовещенске произошло ДТП с участием мальчика-пешехода. Ребенок попал под колеса легкового автомобиля с надписью «Росбезопасность», сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица.

Авария случилась на улице Чайковского, в районе пересечения с улицей Свободной, на пешеходном переходе. Мальчик угодил под машину, перебегая улицу на красный сигнал светофора.

«Это все произошло быстро, они его схватили, быстро в машину запихнули и поехали», – сообщает женщина.

По ее словам, наезд был совершен легковушкой, похожей на Toyota Probox. Пострадавшему, ориентировочно, нет 10 лет. На обочину в районе ДТП люди отнесли один кед и кепку ребенка.

Горожанка волнуется, что родители мальчика не в курсе произошедшего.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт автоаварии. На место выехал экипаж, будут устанавливаться причины и обстоятельства ДТП.