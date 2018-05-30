Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:37 9

В Благовещенске машина Росбезопасности сбила ребенка и увезла его

В Благовещенске машина Росбезопасности сбила ребенка и увезла его
Фото: md-gazeta.ru

30 мая в Благовещенске произошло ДТП с участием мальчика-пешехода. Ребенок попал под колеса легкового автомобиля с надписью «Росбезопасность», сообщила ИА «Амур.инфо» очевидица.

Авария случилась на улице Чайковского, в районе пересечения с улицей Свободной, на пешеходном переходе. Мальчик угодил под машину, перебегая улицу на красный сигнал светофора.

«Это все произошло быстро, они его схватили, быстро в машину запихнули и поехали», – сообщает женщина.

По ее словам, наезд был совершен легковушкой, похожей на Toyota Probox. Пострадавшему, ориентировочно, нет 10 лет. На обочину в районе ДТП люди отнесли один кед и кепку ребенка.

Горожанка волнуется, что родители мальчика не в курсе произошедшего.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт автоаварии. На место выехал экипаж, будут устанавливаться причины и обстоятельства ДТП.

Просмотров всего: 3947

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Возле администрации Свободного средь бела дня загорелся автомобиль (видео)

Происшествия 1

В Белогорском районе сотрудники полиции изъяли наркотики
Общество 9

Рейс «Саратовских авиалиний» из Благовещенска 31 мая отменен
Общество 9

Детские пособия в РФ увеличат, но кто будет платить, неизвестно
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    3 часа назад

    нечего на красный бегать

  • us.2017

    us.2017
    2 часа назад

    30 мая в Благовещенске произошло ДТП с участием мальчика-пешехода. Ребенок попал под колеса легкового автомобиля с надписью «Росбезопасность»

    сбила и покинула место ДТП + похищение ребенка ,чё то не реальное творится в области и городе )))

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    пока искать родителей время пройдёт-надо срочно было оказать помощь

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад



    машина Росбезопасности сбила ребенка



    российская "безопасность"... она такая безопасность))))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Братеев1

    пока искать родителей время пройдёт-надо срочно было оказать помощь



    Думаешь, в больничку повезли?



    Оставление места ДТП наказуемо, есличо.



    Надо в таких случаях не родителей искать, а вызывать СМП и ГИБДД!



  • inoy

    inoy
    1 час назад

    +++ а в больницу срочно это хорошо но на попутке, я так думаю.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    Oldlord

    Братеев1

    пока искать родителей время пройдёт-надо срочно было оказать помощь



    Думаешь, в больничку повезли?

    Оставление места ДТП наказуемо, есличо.

    Надо в таких случаях не родителей искать, а вызывать СМП и ГИБДД!



    абз. 2 пункта 2.5 ПДД

    – принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь", а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;

  • Николай28регион

    Николай28регион
    39 минут назад

    Меня не так давно тоже чуть не сбил водитель автомобиля на Крузаке г.н ..333...28 !!!!!! Который принадлежит Росбезопасность. Остерегайтесь их

  • us.2017

    us.2017
    22 минуты назад

    складывается такое впечатление что они какой то план делают ( или накуренные )

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь