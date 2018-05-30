НТВ покажет «Мою Мишель» на «Квартирнике у Маргулиса»

В субботу, 2 июня, в эфир телекомпании НТВ выйдет программа «Квартирник». В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Моя Мишель». Солистка Татьяна Ткачук исполнит популярные песни группы и расскажет, что такое соленый язык.

«Моя Мишель» – российская музыкальная группа из Благовещенска, основанная в 2009 году. В творчестве группы сочетаются стили рок-музыки и синти-поп. Вокалисткой группы и автором песен является Татьяна Ткачук. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.

Евгений Маргулис вспомнит историю, как познакомился с творчеством группы, а солистка Татьяна Ткачук расскажет о том, как впервые увидела Евгения во время работы в банке, но не узнала его.

Ведущий расспросит Татьяну о том, на какой музыке та выросла. А вокалистка поделится воспоминанием о том, что все ее музыкальные увлечения были связаны с влюбленностью. Например, она любила Майкла Джексона, The Beatles и Nirvana, был период, когда Татьяна слушала группу Abba. Певица напомнит гостям «Квартирника» и Евгению о том, что такое соленый язык, как на нем общаться и даже произнесет несколько фраз на этом языке.

Хозяин квартирного концерта поинтересуется, как изменилась жизнь Татьяны после записи песен «Настя» и «Дура». Вокалистка попытается уйти от ответа на этот вопрос, однако расскажет, что все также ездит на метро, потому что боится быть изолированной от общества. Для нее важно наблюдать за людьми и видеть, что они чувствуют.

Евгений Маргулис спросит, в каких фестивалях группа «Моя Мишель» принимала участие, есть ли у них какие-нибудь регалии и об истории знакомства Татьяны с Юрием Шевчуком. Солистка вспомнит историю своего прадеда, который носил фамилию Шевчук.

«Меня часто обвиняют в том, что я показываю одних стариков и не даю дорогу молодым. С одной стороны, это так, с другой – конечно, нет! Я никогда не скрывал: чтобы попасть к нам на квартирник, нужно в первую очередь понравиться мне, всего и делов-то! За "Моими Мишелями" наблюдал давно и ждал выхода их блинчика, чтобы посмотреть, что они могут кроме "Дуры". Дождался! Могут! И играть могут, и петь могут, и песенки пишут хорошие! А раз могут и хорошие, то почему бы их не показать хорошим людям, хорошо смотрящим нашу хорошую программу?» – рассказывает Евгений Маргулис.

Программа «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Моя Мишель» выйдет в эфир телеканала НТВ в субботу, 2 июня, в 23:05.