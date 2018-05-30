В трех районах Приамурья перестали тушить природные пожары из-за нецелесообразности

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 14 природных пожаров. Из них ликвидированs три пожара на площади 187 гектаров в Шимановском и Свободненском районах, действующими остаются 11 возгораний, два из которых локализованы в Селемджинском районе на общей площади 105 гектаров.

Пожары действуют в Зейском, Мазановском, Тындинском и Селемджинском районах на общей площади 1 643 гектаров.

29 мая на заседании комиссии при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было решено прекратить дальнейшее обслуживание четырех лесных пожаров, действующих в зоне контроля. Под закрытие попали два пожара в Зейском районе и по одному в Тындинском и Селемджинском районах.

«Данные лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, – рассказал первый заместитель министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов. – В связи со сложностью рельефа местности и отсутствием дорожной сети, доставка и использование тракторно-бульдозерной техники не возможна. Доставка людских ресурсов также возможна только авиационным транспортом, что является экономически нецелесообразно, так как в данной местности ценных парод деревьев не произрастает».

Существенного ущерба лесному фонду Амурской области нет, а затраты на ликвидацию пожаров с учетом применения авиации, многократно превысят наносимый ущерб, отмечают специалисты. В соответствии с пунктом 8 приказа Минприроды России от «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» в зоне контроля тушение пожаров прекращается, если нет угрозы населенным пунктам, объектам экономики и затраты на тушение превышают прогнозный вред нанесенный лесу. С сегодняшнего дня все закрытые решением КЧС пожары отслеживаются (площади, направление и состояние) с помощью компьютерного мониторинга.

Всего в настоящее время на тушении пожаров задействовано 228 человек, 40 единица техники, плюс к этому авиапатрулированием занимаются три воздушных судна: один вертолет и два самолета, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.