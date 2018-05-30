Детские пособия в РФ увеличат, но кто будет платить, неизвестно

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Сумма пособия на детей не менялась более 20 лет и составляет 50 рублей, выплачивает ее работодатель. Если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается, следует из разъяснений Минтруда от 2013 года.

Пособие на ребенка должно составлять не меньше 10 тысяч рублей, тогда это будет реальная помощь, считают специалисты. Однако есть опасения: если расходы полностью лягут на работодателей, то сильно ударят по бизнесу.

О том, что до конца года в России повысят пособие на детей от полутора до трех лет, рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В пресс-службе ведомства уточнили, что вопрос о размере пособия еще прорабатывается.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Вы помните, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме (в апреле 2018-го), сказал, что нужно определиться с этим пособием. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», – сказал министр.

В Минфине сообщили, что предложения от Минтруда об увеличении размера пособия пока не поступали в ведомство.

Размер выплат на детей от полутора до трех лет должен соответствовать уровню пособия для ребенка до полутора лет, считает председатель центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец. Это 40 % от заработной платы матери перед декретом (но не более 24 536,57 рубля).

«В России не развита сеть яслей. Более 370 тысяч запросов на место в ясельные группы осталось без ответа. Из-за этого мама не может выйти на работу и оставить ребенка без присмотра, ей необходима материальная поддержка», – считает эксперт. По словам Ирины Волынец, для малоимущих семей такая выплата должна быть не менее 10 тысяч рублей. Эта сумма близка к прожиточному минимуму – 11 163 рубля.

Также необходимо оптимизировать все детские выплаты — например, завести одну банковскую карту на ребенка, предложила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. «Одна семья может претендовать на несколько видов пособий. Не обо всех они в курсе. Поэтому необходимо реформировать систему таким образом, чтобы деньги поступали на персональную карту без бумажной волокиты, как сейчас», – полагает эксперт.

Выплачивать пособия порядка 10 тысяч рублей сможет не каждый работодатель, отметила руководитель центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова. Поэтому необходимо установить новое пособие в размере прожиточного минимума только для малоимущих семей. Выплаты должно взять на себя государство.

По данным Росстата, в 2017 году в стране проживало 9,5 миллиона детей в возрасте до четырех лет включительно. Данных о численности малышей от полутора до трех лет в официальной статистике нет.