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Амурчанин, угрожавший следователю убийством, получил 15 лет колонии

Амурчанин, угрожавший следователю убийством, получил 15 лет колонии
Фото: выкса.рф

Благовещенский городской суд вынес приговор жителю Приамурья. Мужчина был признан виновным в угрозе убийством следователю. Он получил 15 лет колонии.

В 2017 году в Райчихинске правоохранители расследовали уголовное дело, связанное с изнасилованием. Один из следователей ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей мужчины, обвиняемого в преступлении.

Ходатайство рассматривал Райчихинский городской суд по видеоконференцсвязи с СИЗО № 1. Обвиняемый, находясь в зале видеоконференцсвязи СИЗО, стал высказывать претензии следователю, ходатайствовавшему о продлении срока содержания его под стражей. Он «в неприличной форме» высказал угрозу убийством в отношении следователя.

По данному факту состоялся суд. Мужчина в судебном заседании вину в совершении преступления в полном объеме не признал. Тем не менее суд приговорил его к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Сказался рецидив преступлений, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#закон #происшествия #суды

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