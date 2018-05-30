В Благовещенске пройдет акция в защиту нерожденных детей

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В воскресенье, 3 июня, в Благовещенске проведут акцию «Они могли бы увидеть солнце». С 14 часов в сквере воинов-интернационалистов пройдет акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Ее организаторы считают, что защищать детей нужно с самого зачатия.

С инициативой проведения мероприятия выступила Амурская некоммерческая организация службы психологической поддержки материнства «Чудо рождения», которую поддержала комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии.

«Под Днем защиты детей сегодня зачастую подразумевается забота о родившихся детях, а те, что еще в материнской утробе – находятся как бы вне закона, – рассказал председатель комиссии иерей Святослав Шевченко. – Именно поэтому сегодня в России только по официальным данным на тот свет отправляются около 2 300 нерожденных детей. И мы хотим донести до общества важную христианскую мысль, что ребенок становится человеком с момента его зачатия. Сегодня много говорят о повышении пенсионного возраста и ругают правительство, но именно мы виноваты в том, что завели страну в демографическую яму».

В ходе акции на асфальте в сквере участники нарисуют разноцветными мелками неродившихся детей, чтобы привлечь внимание к проблеме. Желающие могут стать участниками тематического социологического опроса, который проводит всероссийское движение «За жизнь». Планируется участие в мероприятии членов православных семейного и подросткового клубов Благовещенска. «Приглашаются все неравнодушные к этой проблеме благовещенцы», – сообщает «Благинформ».

В рамках акции по благословению архиепископа Лукиана на благовещенских храмах разместят баннеры с социальной рекламой, посвященной защите жизни ребенка с момента зачатия. На баннерах указаны контакты кризисной службы помощи.