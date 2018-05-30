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На белогорскую школу устроили набег вандалы

На белогорскую школу устроили набег вандалы
Фото: belogorck.ru

В Белогорске вандалы испортили один из школьных дворов. От действий неизвестных пострадала территория начальной школы № 4. Ее работники обнаружили, что клумбы истоптаны, сломаны саженцы кустарников, а также элементы декоративной арки и опалубка недавно установленной новой двери запасного выхода.

«Благоустройство школьного двора выполнялось в преддверии начала летней оздоровительной кампании, – рассказала директор школы № 4 Татьяна Афанасьевна. – В течение нескольких недель педагоги и родители школьников трудились на участке: высаживали цветы, кустарники, оформляли клумбы, установили декоративную арку, скамейку. 1 июня в организации откроется первая смена пришкольного лагеря. Отдохнут и с пользой проведут время более 110 детей. Однако, к сожалению, двор школы уже не порадует ребят, как планировалось, яркими красками и уютными уголками».

В связи с происшествием администрация школы вынуждена ограничить доступ на стадион и спортивные сооружения в школьном дворе в вечернее время и выходные дни, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Уважаемые родители! Просим вас еще раз побеседовать с детьми. Напомнить им о недопустимости таких действий», – обратилась школа в своем Инстаграме к горожанам.

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#Белогорск #происшествия #школа

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