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В центре Свободного пожарные тушили балкон квартиры на пятом этаже

В центре Свободного пожарные тушили балкон квартиры на пятом этаже
Фото: "Зейские огни", Анна Казакова

В Свободном 29 мая загорелся балкон на пятом этаже. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, оттуда валил густой дым.

Как сообщает Gzt-sv.ru, огонь полыхал на балконе квартиры пятого этажа, в опасности было жилье, расположенное рядом. Четыре минуты потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать очаг возгорания. Пламя повредило стеклопакет на площади около двух квадратных метров. Дальнейшего распространения огня на квартиру пожарные не допустили.

В тушении были задействованы огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 Свободного – семь человек, одна единица специализированной техники. Причина и виновник пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #Свободный

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