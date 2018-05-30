Авиакомпания «Саратовские авиалинии» отменила все рейсы

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Регулятор обсудит с авиаперевозчиками, как поддержать маршрутную сеть «Саратовских авиалиний» и определить ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах. Кроме того, он оценит финансовые возможности авиакомпании по возврату денег пассажирам, добровольно отказавшимся от полетов по купленным билетам, а также выплате зарплаты персоналу. Минтранс также поручил Росавиации оценить возможности использования существующей меры господдержки и представить предложения по использованию зарезервированных средств внебюджетных источников, пишет «Коммерсант».

Росавиация ввела ограничение срока действия сертификата компании на осуществление полетов до 30 мая 2018 года. «На 18:00 (17.00 мск) 29 мая никаких официальных решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания "Саратовские авиалинии" объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая», – сообщают «Известия» со ссылкой на сайт авиакомпании.

Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании проверки принять решение о приостановке деятельности или о снятии ограничений. Позже срок ограничения сертификата на полеты продлили еще на один месяц.

17 мая авиакомпания объявила об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении сотрудников. Такое решение было принято в связи с поступившим в адрес компании письмом начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продажи авиабилетов с 30 мая. «Саратовские авиалинии» начнут увольнять сотрудников с 18 июля.

Поводом для проверок в авиакомпании послужила авиакатастрофа, случившаяся 11 февраля в Московской области. Пассажирский самолет Ан-148, направлявшийся в Орск, потерпел крушение вскоре после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту самолета находился 71 человек, все они погибли. Следствие установило, что лайнер взорвался после удара о землю. До падения он не имел повреждений.

В Приамурье «Саратовские авиалинии» выполняют рейсы по следующим маршрутам: Красноярск – Благовещенск – Владивосток, Красноярск – Благовещенск – Южно-Сахалинск, Красноярск – Благовещенск – Петропавловск-Камчатский и в обратном направлении.

Сегодня, 30 мая, в Благовещенском аэропорту не запланированы полеты самолетов этой авиакомпании. Но, согласно расписанию, вылеты намечены на завтра, 31 мая. Утром воздушные суда «Саратовских авиалиний» должны отправиться по маршруту Красноярск – Благовещенск – Южно-Сахалинск, а затем в обратном направлении.

Как быть амурчанам, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании, пока неизвестно. В пресс-службе областного минтрансстроя обещали прокомментировать сложившуюся ситуацию позже. В ведомстве ждут ответа от перевозчика.