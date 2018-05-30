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Благовещенск посетил чемпион мира по панкратиону

Благовещенск посетил чемпион мира по панкратиону
Фото: amurliga.ru

На днях в Благовещенске гостил двукратный чемпион мира по панкратиону, мастер спорта международного класса по этому виду спорта и армейскому рукопашному бою Андрей Кошкин. Боец провел несколько тренировок для спортсменов на базе Амурской федерации смешанного боевого единоборства.

Профессиональный рекорд спортсмена из Новокузнецка Андрея Кошкина в ММА – 17 побед и 6 поражений, пишет «Амурлига». В 10 лет он выиграл первенство Новокузнецка по панкратиону. В 2008 году стал победителем чемпионата России по панкратиону. В 2009-2010 годах проходил военную службу в Чите в танковых войсках, где выполнил норматив мастера спорта по армейскому рукопашному бою.

В 2012-2013 годах Андрей Кошкин становился чемпионом мира по панкратиону. С 2013 года начал успешно выступать в профессиональном ММА и в 2015 году подписал контракт с организацией АСВ.

В Амурской федерации смешанного боевого единоборства ИА «Амур.инфо» уточнили, что Андрей Кошкин провел в Благовещенске тренировки 28-29 мая. Затем он уехал.

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#визиты #спорт

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