До 32 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 30 мая

Фото: domikru.net

В Амурской области 30 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, его порывы составят 11-16 метров в секунду. Термометры покажут плюс 27…32, на севере области – плюс 28…33.

В Благовещенске также установится небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Температура составит 28…30 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 168

#погода

распечатать

Екатерина PL