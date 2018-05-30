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сегодня, 09:35 0

До 32 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 30 мая

До 32 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 30 мая
Фото: domikru.net

В Амурской области 30 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, его порывы составят 11-16 метров в секунду. Термометры покажут плюс 27…32, на севере области – плюс 28…33.

В Благовещенске также установится небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду. Температура составит 28…30 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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