В благовещенском дворе автохам занял сразу газон и тротуар

Утром 30 мая в Благовещенске жители дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/5, сфотографировали машину автохама. Toyota Land Cruiser припаркован таким способом, что правые колеса заехали на газон, а левые при этом остались на тротуаре.

«Это уже не первый случай автохамства в исполнении этого автомобилиста. В прошлый раз он подпер несколько машин, и люди не смогли вовремя попасть на работу. А сегодня с ночи стоял, хотя мест на парковке было достаточно, двор большой», – рассказал житель дома.

По информации жителей многоэтажки, «мастер парковки» не живет в их доме, он приезжает к кому-то в гости. Люди, возмущенные пренебрежительным отношением неизвестного автомобилиста, позвонили в дежурную часть Госавтоинспекции. Однако, как сообщил источник, автоинспекторы не приехали.