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сегодня, 09:20 7

В благовещенском дворе автохам занял сразу газон и тротуар

В благовещенском дворе автохам занял сразу газон и тротуар

Утром 30 мая в Благовещенске жители дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 14/5, сфотографировали машину автохама. Toyota Land Cruiser припаркован таким способом, что правые колеса заехали на газон, а левые при этом остались на тротуаре.

«Это уже не первый случай автохамства в исполнении этого автомобилиста. В прошлый раз он подпер несколько машин, и люди не смогли вовремя попасть на работу. А сегодня с ночи стоял, хотя мест на парковке было достаточно, двор большой», – рассказал житель дома.

По информации жителей многоэтажки, «мастер парковки» не живет в их доме, он приезжает к кому-то в гости. Люди, возмущенные пренебрежительным отношением неизвестного автомобилиста, позвонили в дежурную часть Госавтоинспекции. Однако, как сообщил источник, автоинспекторы не приехали.

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#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nissan v6

    Nissan v6
    1 час назад

    а сотрудники и не приедут. не принято у них работать...

  • Музыка

    Музыка
    1 час назад

    У нас во дворе веселые "подсвинки" на старых жигулях без номеров ставили на уши асфальт в течении всего вечера. Так как это небезопасно для передвигавшихся по двору людей, включая маленьких представителей этого вида, позвонил в ГИБДД и сообщил о происходящем. Около часа ожидал приезда экипажа на балконе, при этом автовакханалия не прекращалась, подогреваемая слабоалкогольным зельем. Экипаж НЕ ПРИЕХАЛ!

    Зато через неделю из ГИБДДшни пришло письмо о том, что указанные мною факты нарушения ПДД НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ!

    Уж прямо не знаю, снимать весь процесс на камеру что ли?

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    МузыкаУ нас во дворе веселые "подсвинки" на старых жигулях без номеров ставили на уши асфальт в течении всего вечера. Так как это небезопасно для передвигавшихся по двору людей, включая маленьких представителей этого вида, позвонил в ГИБДД и сообщил о происходящем. Около часа ожидал приезда экипажа на балконе, при этом автовакханалия не прекращалась, подогреваемая слабоалкогольным зельем. Экипаж НЕ ПРИЕХАЛ!Зато через неделю из ГИБДДшни пришло письмо о том, что указанные мною факты нарушения ПДД НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ!Уж прямо не знаю, снимать весь процесс на камеру что ли?


    точно так же токсикомана встретил на улице пыхающего! Не приехали, ждал около получаса, сколько ещё ждать их. и аналогичная отписка.

  • Ageo

    Ageo
    1 час назад

    Ваш звонок очень важен для нас )))))

  • Николай К.

    Николай К.
    36 минут назад

    Музыка

    У нас во дворе веселые "подсвинки" на старых жигулях без номеров ставили на уши асфальт в течении всего вечера. Так как это небезопасно для передвигавшихся по двору людей, включая маленьких представителей этого вида, позвонил в ГИБДД и сообщил о происходящем. Около часа ожидал приезда экипажа на балконе, при этом автовакханалия не прекращалась, подогреваемая слабоалкогольным зельем. Экипаж НЕ ПРИЕХАЛ! Зато через неделю из ГИБДДшни пришло письмо о том, что указанные мною факты нарушения ПДД НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ! Уж прямо не знаю, снимать весь процесс на камеру что ли?



    59-40-59 https://28.мвд.рф/contact/telefon_doveriya

    Проверено, работает.

  • Nakamura

    Nakamura
    31 минута назад

    Терпите граждане, терпите... народные способы борьбы с этим быдлом давно известны, погуглите...

  • Wor4chun

    Wor4chun
    14 минут назад

    А что хотели то, у него же Крузак(!). А полиции всё меньше и меньше их постоянно сокращают...

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