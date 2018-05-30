Китайские ученые вызовут искусственный дождь над Тибетом: обзор прессы

Фото: vesti-ukr.com

Ученые назвали лень положительным качеством; внутренние курорты пользуются у россиян все большим спросом; каковы доходы деятелей культуры. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В первую очередь назову публикацию «Российской газеты», где рассказывается о том, что «мы ленивы и нелюбопытны». При этом, кто такие «мы» – современники, русская нация или всё человечество – вы поймете, только прочитав интервью с академиком РАН Юрием Бузиашвили. Я же, прочитав, отнес это утверждение в первой части конкретно к себе. Грешен: ленив. Признаюсь в этом без всякого стыда, потому как узнал из материала, что лень – это положительное качество. Подсуньте публикацию своему начальнику!

Также в номере

А еще пишут, что китайцы готовят грандиозный эксперимент: их ученые намерены вызвать дождь над территорией Тибета (а это более полутора миллионов квадратных километров!). Осадки произведут примерно 7 % объёма питьевой воды, ежегодно потребляемой в стране. Про специальную аппаратуру, про иодиды серебра, про кристаллизацию и прочие технологические подробности прочтите сами, я лишь замечу, что в скором времени в Китае будет решена проблема засухи.

И удовлетворенный успехами китайской науки, переключаюсь на «Мою Мадонну».

Вам статья

В «Моей Мадонне» и о первых шагах нового министра (речь, понятно, об А. Козлове, кто ж еще заслуживает столь пристального внимания?!). И о том, что экологи занялись проблемой загрязнения амурских рек, и о том, что озеро лотосов в Ивановке попало в Книгу рекордов России, и о хризантемах в саду – не перечесть интересных материалов.

Но я обращу ваше внимание на публикацию Анны Азановой о том, как можно удешевить свой отдых, не потеряв при этом в качестве. Прочитав, вы можете запросто побывать хоть в Монголии, хоть на Алтае, хоть в Питере, хоть на Зейской ГЭС. Главное – раскрыть газету на нужной странице.

Напишут же такое

О туризме сегодня и еженедельник «АиФ». Здесь с гордостью говорится о том, что россияне переориентировались на внутренние курорты и туристические маршруты, что отдых в Отечестве (где, как сказал великий, не помню кто, и дым – и сладок, и приятен) пользуется всё большим спросом.

В принципе, для повышения популярности внутренних маршрутов особо и трудиться не надо: достаточно зажилить льготные билеты и подвергнуться санкциям. Всего-то…

Также в номере

Еще меня радуют сакраментальные вопросы, задаваемые читателями еженедельника (сдается мне, в редакции есть спецотдел, где эти вопросы сочиняют сами сотрудники). В сегодняшнем номере главными из таких являются: «Упадут ли цены на бензин?», «Почему госслужащих у нас в разы больше, чем в СССР?», «Как спасти свой кошелек?» и т.д. Больше всего мне понравился вопрос: «Как привлечь молодежь на село?».

Все ответы умещаются в одно, максимум в два слова. Вы явно эти слова часто произносите, особенно тогда, когда вас подрезают на дороге.

Полный абзац

Давайте посмотрим, что приготовила для нас «Комсомольская правда». Здесь пишут о том, что торговый центр «Реал» закрыли из-за двух сотен нарушений. Наверное, правильно закрыли, мне только интересно: зачем копили до двух сотен, неужели нельзя было это сделать после первого? Но это тоже из разряда сакраментальных вопросов. Благо, успели перекреститься, упредив гром.

На посошок

Конечно, вас заинтересуют в «Комсомолке» доходы деятелей культуры – как пример: в прошлом году Никита Михалков получил доход более полумиллиарда рублей. Конечно, вам будет интересно прочесть о том, что досталось вдовам Михаила Задорнова («кому «чо», кому «ничо»).

Конечно, вы изучите предназначенные для первоклассников задачки про маньяков (покроетесь ледяным потом). Конечно, вас заинтересует раскрытая тайна улыбки Моны Лизы…

Но я остановлюсь на переводе фамилий знаменитых писателей. Весьма забавная публикация: например, Джонатан Свифт – если дословно – переводится как Иван Быстров. А как переводится Уильям Шекспир?

Ну тут я уж передаю газету в ваши руки. Сами, сами…