Недалеко от Благовещенска загорелся грузовик (видео)
Вечером 29 мая благовещенские пожарные выезжали тушить пожар в район 9-10 километра Новотроицкого шоссе. Здесь на трассе загорелся грузовой автомобиль – пламя охватило кабину машины.
Видео: instagram.com/blag_dtp
Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание за семь минут. В результате происшествия полностью повреждена кабина автомобиля. Погибших и пострадавших нет.
Видео: 28.mchs.gov.ru
В тушении участвовали два расчета пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда гражданской защиты и пожарной безопасности.
Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.
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