Недалеко от Благовещенска загорелся грузовик (видео)

Фото: instagram.com/mreporter_blg

Вечером 29 мая благовещенские пожарные выезжали тушить пожар в район 9-10 километра Новотроицкого шоссе. Здесь на трассе загорелся грузовой автомобиль – пламя охватило кабину машины.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание за семь минут. В результате происшествия полностью повреждена кабина автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Видео: 28.mchs.gov.ru

В тушении участвовали два расчета пожарно-спасательной части № 12 Благовещенска, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда гражданской защиты и пожарной безопасности.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.