ОНФ нашел ямы и трещины на дорогах, отремонтированных в прошлом году

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Активисты Народного фронта отправились в рейды, чтобы проверить, как перезимовали дороги, отремонтированные в 2017 году. Оказалось, что ремонт не везде провели качественно. В Сковородинском районе Амурской области обновленную год назад дорогу размыли дожди и разбили большегрузы.

Дороги ремонтировали в том числе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». С марта по май 2018 года проверки прошли более чем в 50 регионах страны. Эксперты ОНФ будут добиваться, чтобы подрядчики устранили все дефекты в рамках гарантийных обязательств.

Один из пунктов проверки, который взяли на контроль активисты регионального отделения ОНФ в Амурской области, – подъездной путь к поселку городского типа Ерофей Павлович Сковородинского района. По словам местных жителей, летом 2017 года дорогой здесь занималась спецорганизация ГКУ «Амурупрадор». Из областного бюджета было выделено 5,6 миллиона рублей, на которые подрядчик обязался уложить грунт и выровнять его, сформировать на четырехкилометровом отрезке новое дорожное полотно. Но материал, которым строители отсыпали дорогу, размыли первые же дожди и разбили большегрузы. Эксперты ОНФ проверили эту дорогу вместе с представителями «Амурупрадора». Выводы комиссии еще не опубликованы, но, если подрядчика уличат в недобросовестности, его заставят исполнить обязательства по контракту, сообщает Общероссийский народный фронт.

Также нарушения при ремонте дорог зафиксированы в Тамбовской области, Ставропольском крае, Томской области и Республике Коми.

«Фактически это зря потраченные деньги. Общественники планируют выйти к муниципальным властям с инициативой отказаться от ямочного ремонта, который особенно бесполезен в северных регионах. Ведь в зимний период на залатанные дыры дополнительно влияют экстремальные погодные условия. Вместо этого необходимо проводить сплошной ремонт участков», – считает координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.