Полицейские возобновили поиски пропавшей в Таиланде благовещенки

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В последний раз 39-летнюю женщину видели в отеле Centra Coconut Resort Samui 21 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на The Nation.

В поисках помогает собака из команды пограничной патрульной полиции города Накхон Си Таммарат. Работу возглавил начальник полиции Самуи полковник Пейтон Крачачан.

Отряд разделился на три команды. Первая ищет рядом с отелем, вторая команда будет прочесывать гору Кхао Хин Лек в городе Тамбон Талинг Нгам, где расположено несколько курортных резиденций. Третья команда на патрульном катере осмотрит остров Ко Ха. Его решили проверить после того, как полиция получила информацию, что там видели скалолазов.