Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:43 0

Полицейские возобновили поиски пропавшей в Таиланде благовещенки

Полицейские возобновили поиски пропавшей в Таиланде благовещенки
Фото: nationmultimedia.com

Судьба жительницы Благовещенска Инны Обуховой, которая пропала без вести на острове Самуи в Таиланде больше месяца назад, до сих пор неизвестна. Полиция возобновила поиски туристки.

В последний раз 39-летнюю женщину видели в отеле Centra Coconut Resort Samui 21 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на The Nation.

В поисках помогает собака из команды пограничной патрульной полиции города Накхон Си Таммарат. Работу возглавил начальник полиции Самуи полковник Пейтон Крачачан.

Отряд разделился на три команды. Первая ищет рядом с отелем, вторая команда будет прочесывать гору Кхао Хин Лек в городе Тамбон Талинг Нгам, где расположено несколько курортных резиденций. Третья команда на патрульном катере осмотрит остров Ко Ха. Его решили проверить после того, как полиция получила информацию, что там видели скалолазов.

Просмотров всего: 1651

#происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин, угрожавший следователю убийством, получил 15 лет колонии
Происшествия

На белогорскую школу устроили набег вандалы
Происшествия 7

В благовещенском дворе автохам занял сразу газон и тротуар
Происшествия

Недалеко от Благовещенска загорелся грузовик (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь