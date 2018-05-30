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Фонд капремонта в Приамурье подозревают в мошенничестве: возбуждены уголовные дела

Фонд капремонта в Приамурье подозревают в мошенничестве: возбуждены уголовные дела
Фото: vesti.karelia.ru

В Амурской области возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества, в котором подозревают Фонд капитального ремонта. В нескольких районах и городах Приамурья установлены факты, когда оплачивались ремонтные работы, которые фактически не были проведены.

Прокуратура Благовещенска в ходе проверки деятельности НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» установила факт заключения договора с ООО «Фасады и кровля» на выполнение работ по ремонту крыши многоквартирного дома, не включенного в краткосрочный план капитального ремонта, а также без получения согласия собственников. По этому договору впоследствии неправомерно была произведена оплата на сумму 5,2 миллиона рублей. На основании постановления прокурора города следователем СО МОМВД России «Благовещенский» 29 мая 2018 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По результатам проверки, проведенной Тындинской городской прокуратурой выявлены факты приемки и оплаты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» фактически невыполненных подрядчиком ООО «Зеяинвестэнерго» работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в Тынде на сумму 1 481 тысяча рублей. По направленным Тындинским городским прокурором в правоохранительные органы материалам проверки СО МО МВД России «Тындинский» 28 мая возбуждено и расследуется уголовное дело по аналогичной статье.

Подобные нарушения установлены и прокурором Зейского района в ходе проверки исполнения обязательств ООО «Амур», ОАО «СМУ-25» и АО «Амурское ипотечное агентство», в пользу которых Фонд капитального ремонта перечислил средства в размере 410 тысяч рублей за фактически невыполненные работы по обработке несущих конструкций крыш семи многоквартирных домов противопожарным раствором. В связи с этим прокурором района в МО МВД России «Зейский» направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство).

В связи с отсутствием должного контроля за целевым расходованием средств Фонду капитального ремонта со стороны уполномоченного контролирующего органа – государственной жилищной инспекции Амурской области, а также ненадлежащим исполнением министерством ЖКХ области полномочий учредителя указанного фонда, первым заместителем прокурора области внесено представление курирующему указанные ведомства заместителю председателя правительства Амурской области.

Кроме того, территориальными прокурорами в этом году выявлены нарушения закона, связанные с непринятием органами местного самоуправления нормативных правовых актов в указанной сфере, непредоставлением и несвоевременным предоставлением в уполномоченные государственные органы власти информации, необходимой для проведения мониторинга технического состояния и актуализации региональных программ, невключением жилых домов в краткосрочный план реализации региональной программы, несвоевременной оплатой взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, несвоевременным уведомлением собственников помещений о начале капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и работ, неправомерным увеличением цены договоров на проведение работ по капитальному ремонту.

По результатам проведенной в этом году проверки исполнения законодательства при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов органами прокуратуры области в деятельности регионального оператора – Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области, органов власти и местного самоуправления, контролирующих органов и управляющих компаний всего выявлено свыше 80 нарушений закона. Для устранения этих нарушений прокурорами внесено 68 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, по направленным прокурорами в правоохранительными органами материалам возбуждено и расследуется три уголовных дела, сообщает генпрокуратура РФ.

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#ЖКХ #закон

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Что и требовалось доккзать... Любая структура государства создается "великими" экономистами и реформаторами с заботой о собственном кармане. Репрессивные органы работают только против мелких воришек , а если и берут рыбу покрупнее,то для того,чтобы расчистить дорогу более беспринципным аферистам... И сейчас похватают мелочовку из этого фонда,а законодатели ,придумавшие несовершенную схему с лазейками для мошенников,останутся в стороне... В Китае воров стреляют, а у нас передвигают с места на место... Власти Поднебесной смогли накормить,одеть,обуть полтора миллиарда населения... А наши главнюки только и способны,что придумывать новые налоги...

  • Arbitr

    Arbitr
    2 часа назад

    И виноват во всём Путин!

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Ну, всё, Козлов А.А. уехал, прикрывать некому... сейчас начнут его ставленников щелкать...

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    И снова депутат от Едросов в гордуме...Фасады и кровля...

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    Фонд в наш город коробки прислал судебных приказов на население. Одурели. Работать с соблюдением ФЗ РФ не могут и не хотят. Прозрачности никакой. Да еще и каждый месяц дорисовывают суммы, которые мы должны им доплатить. Им тарифа 7,90 руб/м2 не хватает.

    Штатное расписание - это коммерческая тайна. Спрашивается: какая тайна, если деньги народа? Считаю, там полно штатов по протекции. Где деньги, там и сват, брат, кум...

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    У нас министром назначили в строительство и ЖКХ, человека, который завалил спорт. Полагаю, нужно окончательно завалить строительство и ЖКХ, обогатиться. Денег тут не меряно. Не понятна мне рокировка министров из одного кресла в другое. Похоже уровень образованности и компетенции в расчет не берутся? В итоге: а Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты - не годитесь.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    ArbitrИ виноват во всём Путин!


    Ну а кто же ещё

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Удивительно (хотя чему удивляться?), но опять я был прав в мае прошлого года.. Примечательны комментаторы... Изучайте, делайте выводы.

  • Ежык

    Ежык
    2 часа назад

    Сегодня в фонде капитального ремонта утро начнется ни с кофе...

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    Да ладно? Вот прям не ожидал...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    и там расценки за выполненные работы завышенные-кто то получает откат

  • invv

    invv
    1 час назад

    А что, кто-то сомневался, что так и будет. И ничего не изменится, кого-то уберут, пристроят своего человека, чтобы делился с кем надо и все будет по-прежнему, еще и тарифы повысят.

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    Рамзай, Мутко не стал министром строительства и ЖКХ, хватило ума видимо. Им стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

  • ИТЛ

    ИТЛ
    39 минут назад

    Чем больше я узнаю единоросов тем сильнее хочу стать палачом.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    29 минут назад

    Вот выявила прокуратура не выполненные работы, ну не по крышам ведь прокурор ходил и проверял каждую крышу, а это значит, что в фонде капремонта специалисты настолько тупые, что даже документы грамотно оформить не могут.

    То же самое с ремонтом домов не включенных в списки краткосрочного ремонта. Ведь в тех то случаях получается , что сам ремонт был сделан, просто не в тех домах, так сказать. Это настолько лениво было все документы грамотно оформить или такие пробелы в знании законодательства?

    Отсюда вывод- кадры решают все.

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    Вопрос один: Посадки будут?

    Думаю, что не будут

  • Карабас Баробас

    Карабас Баробас
    43 секунды назад

    https://www.youtube.com/watch?v=nyfAUEqUXYY

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