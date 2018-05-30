Фонд капремонта в Приамурье подозревают в мошенничестве: возбуждены уголовные дела

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В Амурской области возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества, в котором подозревают Фонд капитального ремонта. В нескольких районах и городах Приамурья установлены факты, когда оплачивались ремонтные работы, которые фактически не были проведены.

Прокуратура Благовещенска в ходе проверки деятельности НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» установила факт заключения договора с ООО «Фасады и кровля» на выполнение работ по ремонту крыши многоквартирного дома, не включенного в краткосрочный план капитального ремонта, а также без получения согласия собственников. По этому договору впоследствии неправомерно была произведена оплата на сумму 5,2 миллиона рублей. На основании постановления прокурора города следователем СО МОМВД России «Благовещенский» 29 мая 2018 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По результатам проверки, проведенной Тындинской городской прокуратурой выявлены факты приемки и оплаты НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» фактически невыполненных подрядчиком ООО «Зеяинвестэнерго» работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в Тынде на сумму 1 481 тысяча рублей. По направленным Тындинским городским прокурором в правоохранительные органы материалам проверки СО МО МВД России «Тындинский» 28 мая возбуждено и расследуется уголовное дело по аналогичной статье.

Подобные нарушения установлены и прокурором Зейского района в ходе проверки исполнения обязательств ООО «Амур», ОАО «СМУ-25» и АО «Амурское ипотечное агентство», в пользу которых Фонд капитального ремонта перечислил средства в размере 410 тысяч рублей за фактически невыполненные работы по обработке несущих конструкций крыш семи многоквартирных домов противопожарным раствором. В связи с этим прокурором района в МО МВД России «Зейский» направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, по данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство).

В связи с отсутствием должного контроля за целевым расходованием средств Фонду капитального ремонта со стороны уполномоченного контролирующего органа – государственной жилищной инспекции Амурской области, а также ненадлежащим исполнением министерством ЖКХ области полномочий учредителя указанного фонда, первым заместителем прокурора области внесено представление курирующему указанные ведомства заместителю председателя правительства Амурской области.

Кроме того, территориальными прокурорами в этом году выявлены нарушения закона, связанные с непринятием органами местного самоуправления нормативных правовых актов в указанной сфере, непредоставлением и несвоевременным предоставлением в уполномоченные государственные органы власти информации, необходимой для проведения мониторинга технического состояния и актуализации региональных программ, невключением жилых домов в краткосрочный план реализации региональной программы, несвоевременной оплатой взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, несвоевременным уведомлением собственников помещений о начале капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и работ, неправомерным увеличением цены договоров на проведение работ по капитальному ремонту.

По результатам проведенной в этом году проверки исполнения законодательства при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов органами прокуратуры области в деятельности регионального оператора – Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области, органов власти и местного самоуправления, контролирующих органов и управляющих компаний всего выявлено свыше 80 нарушений закона. Для устранения этих нарушений прокурорами внесено 68 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, по направленным прокурорами в правоохранительными органами материалам возбуждено и расследуется три уголовных дела, сообщает генпрокуратура РФ.