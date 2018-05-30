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30 мая 2018, 21:21 74

Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов
Фото: РИА Новости

30 мая Василий Орлов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Орлов будет руководить регионом до единого дня голосования.

Текст указа появился вечером 30 мая на сайте Кремля. Он гласит:

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Козлова А.А., на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:


1. Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Амурской области.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

О решении назначить Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Владимир Путин сообщил ему на рабочей встрече.

Как сообщалось ранее, 18 мая губернатор Приамурья Александр Козлов сложил полномочия и перешел на новое место работы. Его назначили министром по развитию Дальнего Востока. С 18 по 30 мая регион фактически оставался без руководителя. Власти и жители ждали указа президента о назначении временно исполняющего обязанности руководителя области.

Руководить областью Василий Орлов будет до 9 сентября – в этот день амурчане выберут нового губернатора.

Пока врио не был назначен, обсуждались несколько кандидатур на эту должность. Это: заместитель вице-премьера Юрия Трутнева Владимир Солодов; депутат Госдумы Иван Абрамов; депутат Госдумы шестого созыва, член фракции КПРФ Олег Денисенко и экс-министр экономического развития областного правительства и бывший представитель председателя правления компании «СИБУР» Василий Орлов.

Василий Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске Амурской области. В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Присвоена квалификация учитель китайского и английского языков, референт-переводчик китайского языка. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» со знанием иностранного языка, присвоена квалификация менеджер.

С 2002 по 2007 год работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество». С 2007 по 2008 год - генеральный директор ОАО «Амурский кристалл». С 2008 по 2010 год работал вице-мэром Благовещенска по экономике. С 2012 года занимал должность министра экономического развития областного правительства.

В конце 2014 года Василий Орлов был включен в состав кадрового резерва под патронатом президента, куда вошел еще один амурчанин – Александр Козлов.

С 2015 года – Орлов занял должность представителя председателя правления компании «СИБУР» в Амурской области. Летом 2017 года компания «СИБУР» перевела его в Москву в блок подготовки кадров. Перед отъездом в Москву он дал интервью журналу Амур.life, где сказал: «Я бы хотел вернуться в Благовещенск. Посмотрим, как все сложится».

29 мая указом президента были назначены врио еще двух регионов, которые, как и Амурская область, больше недели оставались без губернаторов. Это Тюменская область – врио назначен Александр Моор и Ямало-Ненецкий автономный округ, где аналогичную должность занял Дмитрий Артюхов.

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#областная власть #российская власть #губернатор

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Комментарии
Показать все (74) Обсудить на форуме
  • us.2017

    us.2017
    3 часа назад

    наконец то "царь" вспомнил о нас ))

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    ну хоть местный-но правда малоизвестный

  • Sileva

    Sileva
    3 часа назад

    Удачи, Василий Александрович! Достойная кандидатура.

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    помню он не захотел работать с Козловым

  • us.2017

    us.2017
    3 часа назад

    Василий Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске Амурской области. В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Присвоена квалификация учитель китайского и английского языков, референт-переводчик китайского языка. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» со знанием иностранного языка, присвоена квалификация менеджер.

    какой умный мужчина , не то что было МАП

  • us.2017

    us.2017
    3 часа назад

    какой умный мужчина , не то что было )))

  • full

    full
    3 часа назад

    Интересный вариант...

  • filva

    filva
    3 часа назад

    мог бы и в школе поработать

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Орёл!!!!

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    поживём-увидим что он из себя прдставляет

  • us.2017

    us.2017
    3 часа назад

    фамилия только что не на "К" ,а то эти "К" зае...ли область ))

    Колесов,Коротков,Кожемяко,Ко..в )))

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    У Ваньки Абрамова появился ШАНС на ОФИГЕННЫЙ срач во время выборов!!!

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    будущий губернатор известен, расходимся

    василий получше козлова будет!

    может исправит барыжный налог на недвижимость, или хоть что нибудь хорошее для амурчан сделает..

  • svet_70_77

    svet_70_77
    3 часа назад

    В любом случае орел лучше,чем козел....

  • Vlad73

    Vlad73
    3 часа назад

    Это тот который спиртзавод развалил, а после стал министром развития области.

  • us.2017

    us.2017
    3 часа назад

    ну последнего думаю что все поняли Козлодоевв )))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    Очень грамотный и интеллигентный мужчина, Балова ему не чита

  • Табуретка

    Табуретка
    3 часа назад

    А инста есть у этого товарища?

  • Petrovna

    Petrovna
    3 часа назад

    svet_70_77

    В любом случае орел лучше,чем козел....



  • Хаджи

    Хаджи
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    такому как не гадить, был бы маленький, убогонький, необразованный, а так гадить будут в обязательном порядке

    только вряд ли поможет, тут без вариантов

  • mm_Ник

    mm_Ник
    3 часа назад

    спиртзавод не развалили, а продадли. Сколко они с компании САР положили себе в карман чтоб такие дома там отгрохать.

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    А поет с душой!!!

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    может путин хорошо подумает, и козлова переведёт куда нибудь в совет федерации или ещё куда нибудь

    сомневаюсь, что пока козлов министр развития дальнего востока, дальний восток будет развиваться

    будем надеяться что у путина есть мозги.. и он примет правильное решение

  • Йосеф

    Йосеф
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    какой же ты недалёкий...

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Василий самый достойный!!! Красавчик

  • Артур2028

    Артур2028
    3 часа назад

    Это который петь любит. Посмотрим, что он напоет.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    троль здесь

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    может путин хорошо подумает, и козлова переведёт куда нибудь в совет федерации или ещё куда нибудь

    сомневаюсь, что пока козлов министр развития дальнего востока, дальний восток будет развиваться

    будем надеяться что у путина есть мозги.. и он примет правильное решение



    Путин далеко не дурак.

    Он сделал всё именно так как ему нужно.

    А то, что мы мечтаем о том , что он ДВ собирается развивать, так это с его точки зрения наше с вами горе и его никак оно не касается.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Йосеф

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    какой же ты недалёкий...



    Близкий что ли?

    Ну уж точно не тебе.

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    mm_Ник

    спиртзавод не развалили, а продадли. Сколко они с компании САР положили себе в карман чтоб такие дома там отгрохать.



    Экономика должна быть экономной. Там был, тут посидел, здесь засветился. Может в наше время прыгуны по должностям это и есть сермяжная правда времени? А толк , толк есть от Орлова хоть на какой то должности? Ну кроме спиртзавода- борьба за трезвость города все таки!

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Артур2028

    Это который петь любит. Посмотрим, что он напоет.



    может посчитаем действующие на сегодня производства и будем ставить ставки-кто загнется первым?

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    physic1

    А поет с душой!!!



    а на каком языке?

  • Питерский

    Питерский
    3 часа назад

    Наверное из того что было на смотринах ,он лучший.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Питерский

    Наверное из того что было на смотринах ,он лучший.



    А у власти была цель лучшего сюда ставить?

    Там цель сохранить управляемость и покорность молчаливую.

    Потому чудес не ожидаю.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    3 часа назад

    Неплохой вариант! Рухнули Ванькины надежды стать губернатором, хотя ему это и не нужно.

  • pishi-chitai

    pishi-chitai
    3 часа назад

    Прекрасная новость!!!

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Tina22

    physic1

    А поет с душой!!!



    а на каком языке?



    https://www.youtube.com/watch?v=sGEdKySBwqo



  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Послушал пару интервью. Мужик ваше НЕГЛУПЫЙ!!

  • Афоня

    Афоня
    3 часа назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    Сейчас КАА надо больше бояться Орлова.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Афоня

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    Сейчас КАА надо больше бояться Орлова.



    КАА так тащут наверх, что ему вообще нечего боятся.

    От него ничего не зависит. Ему ничего делать не нужно, просто числится какое то время в том , или ином кресле.

    Как кукловод решит.

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    ппц, возвращение блудного попугая Рооомы

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Зоопарк )))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Этот хоть на мужчину похож...



    генеральный директор ОАО «Амурский кристалл»



    Любопытно, как так получилось, что Амурский кристалл обанкротился?

  • Хаджи

    Хаджи
    2 часа назад

    лучший вариант, логичный, человек статен, красив, талантлив, несколько профильных высших, что для погранрегиона ясное дело не последний аргумент, дипломат и лингвист с опытом работы в экономической сфере - это лучшее, что можно придумать, местный, знает всю кухню и всех на этой кухне, интеллигент, не дворняга какая-то, опять же Орлов, а не Козлов

    это прекрасно я щитаю

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Мутный какой то Вася...После окончания "педа" в школу не пошел. А пошел директором хитросделанного унитарного предприятия.Спирт гнал..И догнался до того что стал разбираться лучше всех из амурчан в экономическом развитии !! Может закрыть уже отделения в ВУЗах по экономическим специальностям? Наш славный пед стал кузницей кадров не только для МВД.А если бы остался учить детишек английскому языку...Не было бы потрачено нами столько времени впустую с 2012 года?

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 часа назад

    Повторю изложенное на форуме, чтобы не повторяться в новостях:

    Возраст, образование, опыт работы оптимальные для руководящей должности. Слышал о нём положительные отзывы от тех, кто его знает лично. Но есть мудрость - "Желаешь узнать человека - дай ему власть", поэтому "медные трубы" - это одно из самых сложных испытаний, которые выпадают на долю человека. Пусть этот выбор не будет ошибочным для области.

    --

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Однако, теперь будем петь хором под гитарный аккомпанемент губернатора "Орлята учатся летать...."

    Но, на мой взгляд, он наиболее подходящая кандидатура и я проголосую за него.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    домовенок

    "Орлята учатся летать...."



    Это лучше, чем козлята. )))

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Oldlord

    домовенок

    "Орлята учатся летать...."



    Это лучше, чем козлята. )))



    Дык, и я о том же

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Одногруппник

    Неплохой вариант! Рухнули Ванькины надежды стать губернатором, хотя ему это и не нужно.



    Ванька свалил с области и возвращаться сюда скорее всего не собирается, так же как и Козлов свалил, и вспоминают они область как страшный сон

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    икс7

    Одногруппник

    Неплохой вариант! Рухнули Ванькины надежды стать губернатором, хотя ему это и не нужно.



    Ванька свалил с области и возвращаться сюда скорее всего не собирается, так же как и Козлов свалил, и вспоминают они область как страшный сон



    Ванька бы рад,да пока только кость под столом...С таким то лидером ...)))Прости господи

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    physic1

    Послушал пару интервью. Мужик ваше НЕГЛУПЫЙ!!



    ну если тебе принципиально глупый или неглупый тебя оббирает..

    тогда да, Орлов всяко получше Козлова.

    А если тебе еще и важно местный или варяг это делает....

    и тут да, Орлов получше Солодова

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    Никто не спорит.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Если Орлов не сработался с КАА , то сейчас КАА будет гадить Орлову на новом уровне.

    Считай , гадить АО.



    возможно вполне

    они с Козловым конкуренты.

  • Runaway

    Runaway
    1 час назад

    Николай Олейников. "Перемена фамилии"

    http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=9942

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    икс7

    Одногруппник

    Неплохой вариант! Рухнули Ванькины надежды стать губернатором, хотя ему это и не нужно.



    Ванька свалил с области и возвращаться сюда скорее всего не собирается, так же как и Козлов свалил, и вспоминают они область как страшный сон



    У КАА крыша подконская в виде трутня, а Новикова все забыли)))

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Runaway

    Николай Олейников. "Перемена фамилии"

    http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=9942



    практически пророк



  • vertex

    vertex
    1 час назад



    С последним коротким сигналом

    Пробьет мой двенадцатый час.

    Орлова не стало. Козлова не стало.

    Друзья, помолитесь за нас!



    Не ожидал такой развязки...

    Николай Олейников. "Перемена фамилии"

    http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=9942

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Лдпрсня опять в пролёте.

    Реванша не получится!

    Абрамову в сентябре ничего не светит, даже суваться в Амурку не стоит, чтобы не портить имидж "политика, которого поддерживает народ".

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ну, вот как бы и утряслось.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    АКЦИОнер

    Лдпрся опять в пролёте.

    Реванша не получится!

    Абрамову в сентябре ничего не светит, даже суваться в Амурку не стоит, чтобы не портить имидж "политика, которого поддерживает народ".



    Да пускай суется. Узнаем, сколько за него проголосует.



  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    АКЦИОнер

    Лдпрся опять в пролёте.

    Реванша не получится!

    Абрамову в сентябре ничего не светит, даже суваться в Амурку не стоит, чтобы не портить имидж "политика, которого поддерживает народ".



    ну да ты с писят ников проголосуешь и всё Орлов победил

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Лишь бы электричество не отключили по по пятихатке за КАА не предлагали)))

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    1 час назад

    Мартин Остин



    ну да ты с писят ников проголосуешь и всё Орлов победил



    Зачем мне голосовать с писят ников????

    Если Абрамов умудрился продуть выборы Бодрячку. (Хотя вся лдпрсня знает как Бодрячок их выиграл, но засунула язык в задницу и быстренько слилась).

    То Орлову даже химичить ничего не надо будет, он Ваню уделает как Бог черепаху.

  • Strat

    Strat
    1 час назад

    Василий, от души-поздравляю! Дай Бог.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    53 минуты назад

    Хмык



    Да пускай суется. Узнаем, сколько за него проголосует.



    После голосования в думе за кандидатуру Медведева на пост премьера, за Ваню пойдут голосовать только Труш и его адепты.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    53 минуты назад

    АКЦИОнер

    Мартин Остин



    ну да ты с писят ников проголосуешь и всё Орлов победил



    Зачем мне голосовать с писят ников????

    Если Абрамов умудрился продуть выборы Бодрячку. (Хотя вся лдпрсня знает как Бодрячок их выиграл, но засунула язык в задницу и быстренько слилась).

    То Орлову даже химичить ничего не надо будет, он Ваню уделает как Бог черепаху.



    ты слишком долго торчишь на форуме сам с собой

    вкинуть в Орлова надо будет немеренно, чтоб меньше химичить пришлось



  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    48 минут назад

    Рано радоваться, надо почитать программу Орлова, что он собирается делать в области.. а то может он как козлов будет в ютуб ролики заливать и в инстограме посты писать..

  • Артур2028

    Артур2028
    31 минута назад

    А что он может сделать? Область нищая, вся в долгах. Что бы делать, нужны деньги.

  • Артур2028

    Артур2028
    29 минут назад

    А языком трепать любой может. Пример Путин. 20 лет обещаний и не одно не выполнено. И все его любят.

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Артур2028

    А языком трепать любой может. Пример Путин. 20 лет обещаний и не одно не выполнено. И все его любят.



    + много...

  • Артур2028

    Артур2028
    17 минут назад

    Не, вру. Одно выполнил! Мы догнали Америку! А может уже и перегнали, по цене на бензин!

    В США средняя заработная плата составляет $3500 — или почти 200 тыс. рублей. В России — всего 36 тыс. рублей (примерно $650). Американец может позволить себе купить с оклада почти 5,5 тыс. литров бензина, россиянин — в пять с лишним раз меньше.

  • vertex

    vertex
    12 минут назад

    https://lenta.ru/articles/2018/05/29/californication/

    Не можем повторить

    Один !!! американский штат превосходит экономику России. До величия очень далеко

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