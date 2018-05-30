Врио губернатора Амурской области назначен Василий Орлов

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30 мая Василий Орлов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Орлов будет руководить регионом до единого дня голосования.

Текст указа появился вечером 30 мая на сайте Кремля. Он гласит:

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Козлова А.А., на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:







1. Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности Губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Амурской области.



2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

О решении назначить Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Владимир Путин сообщил ему на рабочей встрече.

Как сообщалось ранее, 18 мая губернатор Приамурья Александр Козлов сложил полномочия и перешел на новое место работы. Его назначили министром по развитию Дальнего Востока. С 18 по 30 мая регион фактически оставался без руководителя. Власти и жители ждали указа президента о назначении временно исполняющего обязанности руководителя области.

Руководить областью Василий Орлов будет до 9 сентября – в этот день амурчане выберут нового губернатора.

Пока врио не был назначен, обсуждались несколько кандидатур на эту должность. Это: заместитель вице-премьера Юрия Трутнева Владимир Солодов; депутат Госдумы Иван Абрамов; депутат Госдумы шестого созыва, член фракции КПРФ Олег Денисенко и экс-министр экономического развития областного правительства и бывший представитель председателя правления компании «СИБУР» Василий Орлов.

Василий Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске Амурской области. В 1998 году окончил Благовещенский государственный педагогический университет по специальности «Филология». Присвоена квалификация учитель китайского и английского языков, референт-переводчик китайского языка. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности «Государственное и муниципальное управление» со знанием иностранного языка, присвоена квалификация менеджер.

С 2002 по 2007 год работал генеральным директором областного государственного унитарного предприятия «Амур-качество». С 2007 по 2008 год - генеральный директор ОАО «Амурский кристалл». С 2008 по 2010 год работал вице-мэром Благовещенска по экономике. С 2012 года занимал должность министра экономического развития областного правительства.

В конце 2014 года Василий Орлов был включен в состав кадрового резерва под патронатом президента, куда вошел еще один амурчанин – Александр Козлов.

С 2015 года – Орлов занял должность представителя председателя правления компании «СИБУР» в Амурской области. Летом 2017 года компания «СИБУР» перевела его в Москву в блок подготовки кадров. Перед отъездом в Москву он дал интервью журналу Амур.life, где сказал: «Я бы хотел вернуться в Благовещенск. Посмотрим, как все сложится».

29 мая указом президента были назначены врио еще двух регионов, которые, как и Амурская область, больше недели оставались без губернаторов. Это Тюменская область – врио назначен Александр Моор и Ямало-Ненецкий автономный округ, где аналогичную должность занял Дмитрий Артюхов.