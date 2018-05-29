Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость
сегодня, 20:12 9

К поискам пропавшего в Приамурье спасателя из Марий Эл подключились экстрасенсы

К поискам пропавшего в Приамурье спасателя из Марий Эл подключились экстрасенсы

В Зейском районе продолжают искать пожарного-десантника из республики Марий Эл Руслана Иванова, который пропал 9 мая. Сейчас на место приехал заместитель начальника федеральной Авиалесоохраны Андрей Еринцов. Он проверил территорию поиска. К поискам привлекли и экстрасенсов.

Исчезнувший в амурской тайге Руслан Иванов прилетел в Приамурье тушить лесные пожары. 33-летний мужчина прибыл в конце апреля в составе Приволжского отделения Авиалесоохраны. Свой лагерь огнеборцы из Йошкар-Олы вместе с амурскими пожарными расположили в районе поселка Снежнегорск. 9 мая, по словам свидетелей, Руслан по непонятным причинам ушел из лагеря и направился в сторону леса. Он был полураздет и, возможно, находился в алкогольном опьянении.

Поздно вечером коллеги поняли, что человек пропал, и начали искать его своими силами. На следующий день, 10 мая, к поискам подключились охотники и спасатели, кинологи с собаками, волонтеры, сотрудники полиции и МЧС. Руслана искали с помощью вездехода и вертолетов. Следы пропавшего старались найти около ста человек.

Услышать звук мотора вездехода, с помощью которого обследуют территорию, можно за километры. Но Руслан на этот звук не отозвался. Единственное, что нашли спасатели, кроме обуви, обрывающиеся следы ног и кусок ткани. Он находился рядом со столбом линий электропередачи в 7 километрах от лагеря. На ткани углем были написаны как будто прощальные слова «Доча прости, люблю вас». У Руслана есть жена и две дочери: 2 и 15 лет.

Те кто ищут Руслана, удивлены, почему он не оставляет никаких зацепок и не пытается, что-то сделать, чтобы его нашли. Многие участники поисков уверены, что пропавший жив, но по какой-то причине не хочет быть найденным. Люди говорят, что Руслан просто исчез.

«Если человек заблудился, он всячески пытается себя обозначить, а в данной ситуации мы ничего такого не можем сказать. Надежда в любом случае остается. Вопрос времени, и в каком состоянии его найдут», – сказал спасатель поисково-спасательной группы города Зея Иван Китреску.

Пропавший сотрудник Авиалесоохраны хорошо подготовлен и знает, что нужно делать для спасения самого себя. Например, по заброшенным дорогам или линиям электропередачи он мог бы выйти к людям, но не вышел.

Версия о гибели спасателя также рассматривается. Специалисты в поисках тела обследуют дно водоемов с помощью специального приспособления, которое называется трал.

Проверить работу спасателей приехал из Москвы заместитель начальника федеральной Авиалесоохраны. На вездеходе вместе с поисково-спасательной группой он объехал территорию поиска. Но в этот раз никаких следов не нашли. Поиски осложнял дождь, который смывал следы, и заболоченная местность. В поисках Руслана Иванова обращались даже к экстрасенсам, но и они пока не помогли.

«Мы не знаем, что случилось, это у нас впервые такое. На практике, конечно же, было, что люди терялись, но всегда мы их находили. На сегодняшний день мы обращались и к экстрасенсам в центр Виноградова, они нам тоже помогают, дают координаты, мы по этим координатам тоже работаем. Мы надеемся все-таки, что наш работник живой и мы его обязательно найдем», – отметил заместитель начальника ФБУ Авиалесоохрана Андрей Еринцов.

Андрей Еринцов держит связь с родственниками пропавшего. Ни друзья, ни коллеги не понимают, почему мужчина ушел в тайгу. В ближайшее время к поискам привлекут самолеты-беспилотники. Искать Руслана Иванова собираются до последнего и надеются, что найдут живым.

Просмотров всего: 1153

#происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Приамурье работник золотодобывающего предприятия похитил килограмм золота
Происшествия 11

Часть микрорайона Благовещенска остается без горячей воды – выявлены еще несколько порывов
Происшествия

В Завитинске ограничат движение по объездной дороге в районе ж/д переезда
Происшествия 10

Наушники для айфона довели благовещенскую студентку до суда
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    3 часа назад

    Не знаю почему, но он живой, больше чем уверен... А чувство такое, что это специально все сделано, остаётся только один вопрос для чего? Может какие то долги или проблемы были, а так бац пропал безвести спустя несколько лет. Он считается погибшим, я не утверждаю это чисто моё мнение, не может быть такого! Десантник, с другого города обрывки какие то и т.д. Странно как то получается

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Игорь МеметовНе знаю почему, но он живой, больше чем уверен... А чувство такое, что это специально все сделано, остаётся только один вопрос для чего? Может какие то долги или проблемы были, а так бац пропал безвести спустя несколько лет. Он считается погибшим, я не утверждаю это чисто моё мнение, не может быть такого! Десантник, с другого города обрывки какие то и т.д. Странно как то получается


    На голубых экранах страны! Открылся Центр Экстрасенсорики Игоря Меметова! Несите свои денежки на Поле Чудес!

  • full

    full
    2 часа назад

    Экстарасенсы то хоть сертифицированные? А то подсунут бракованных и опять не полетит.

  • Ойя

    Ойя
    2 часа назад

    Там медведи....

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    а для чего по Благе щеголяют в форме МЧС да с офицерскими погонами молоденькие девочки?Дочек пристроили а искать-так экстрасенсов позвали?А дочки потом отчОт напишут и подпишут у руководства!Кумовство!И позор!

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    на хрена таких вообще брать в спасатели , морально не устойчивых )))

  • gbsdex

    gbsdex
    47 минут назад

    Это школьницы учатся в 6-ом Лицеи Класс МЧС

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    41 минута назад

    ну все, мы достигли зоны номер пять капитан

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    10 минут назад

    На детекторе проверьте тех кто с ним в Снежногорске жил....

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь