К поискам пропавшего в Приамурье спасателя из Марий Эл подключились экстрасенсы

Исчезнувший в амурской тайге Руслан Иванов прилетел в Приамурье тушить лесные пожары. 33-летний мужчина прибыл в конце апреля в составе Приволжского отделения Авиалесоохраны. Свой лагерь огнеборцы из Йошкар-Олы вместе с амурскими пожарными расположили в районе поселка Снежнегорск. 9 мая, по словам свидетелей, Руслан по непонятным причинам ушел из лагеря и направился в сторону леса. Он был полураздет и, возможно, находился в алкогольном опьянении.

Поздно вечером коллеги поняли, что человек пропал, и начали искать его своими силами. На следующий день, 10 мая, к поискам подключились охотники и спасатели, кинологи с собаками, волонтеры, сотрудники полиции и МЧС. Руслана искали с помощью вездехода и вертолетов. Следы пропавшего старались найти около ста человек.

Услышать звук мотора вездехода, с помощью которого обследуют территорию, можно за километры. Но Руслан на этот звук не отозвался. Единственное, что нашли спасатели, кроме обуви, обрывающиеся следы ног и кусок ткани. Он находился рядом со столбом линий электропередачи в 7 километрах от лагеря. На ткани углем были написаны как будто прощальные слова «Доча прости, люблю вас». У Руслана есть жена и две дочери: 2 и 15 лет.

Те кто ищут Руслана, удивлены, почему он не оставляет никаких зацепок и не пытается, что-то сделать, чтобы его нашли. Многие участники поисков уверены, что пропавший жив, но по какой-то причине не хочет быть найденным. Люди говорят, что Руслан просто исчез.

«Если человек заблудился, он всячески пытается себя обозначить, а в данной ситуации мы ничего такого не можем сказать. Надежда в любом случае остается. Вопрос времени, и в каком состоянии его найдут», – сказал спасатель поисково-спасательной группы города Зея Иван Китреску.

Пропавший сотрудник Авиалесоохраны хорошо подготовлен и знает, что нужно делать для спасения самого себя. Например, по заброшенным дорогам или линиям электропередачи он мог бы выйти к людям, но не вышел.

Версия о гибели спасателя также рассматривается. Специалисты в поисках тела обследуют дно водоемов с помощью специального приспособления, которое называется трал.

Проверить работу спасателей приехал из Москвы заместитель начальника федеральной Авиалесоохраны. На вездеходе вместе с поисково-спасательной группой он объехал территорию поиска. Но в этот раз никаких следов не нашли. Поиски осложнял дождь, который смывал следы, и заболоченная местность. В поисках Руслана Иванова обращались даже к экстрасенсам, но и они пока не помогли.

«Мы не знаем, что случилось, это у нас впервые такое. На практике, конечно же, было, что люди терялись, но всегда мы их находили. На сегодняшний день мы обращались и к экстрасенсам в центр Виноградова, они нам тоже помогают, дают координаты, мы по этим координатам тоже работаем. Мы надеемся все-таки, что наш работник живой и мы его обязательно найдем», – отметил заместитель начальника ФБУ Авиалесоохрана Андрей Еринцов.

Андрей Еринцов держит связь с родственниками пропавшего. Ни друзья, ни коллеги не понимают, почему мужчина ушел в тайгу. В ближайшее время к поискам привлекут самолеты-беспилотники. Искать Руслана Иванова собираются до последнего и надеются, что найдут живым.