У амурских мотострелков началась подготовка к международному этапу армейских игр

Команда «Суворовского натиска» Вооруженных Сил Российской Федерации приступила к подготовке к международному этапу АрМИ-2018. Экипажи команды до убытия на международный этап будут готовиться на полигоне ДВОКУ в Амурской области. Мотострелки уже приступили к подготовке по специально разработанной тренерским составом программе.

В команду вошли экипажи от нескольких военных округов, но основу составили экипажи ДВОКУ, так как именно команда училища завоевала чемпионский кубок в завершившихся недавно всероссийских состязаниях мотострелков. Курсанты-дальневосточники третий год подряд удерживают лидерство в самой конкурентной дисциплине армейских игр и успешно представляют страну в международных состязаниях.

К проведению всероссийского этапа конкурсов на полигоне ДВОКУ был создан современный учебно-тренировочный комплекс с необходимыми препятствиями и полноценной инфраструктурой, которая позволяет качественно подготовить команду к «АрМИ-2018», отмечают в пресс-службе ВВО.

Международный конкурс «Суворовский натиск-2018» пройдет с 29 июля по 12 августа на полигоне вблизи города Корла Китайской Народной Республики.