Юных благовещенцев бесплатно покатают на яхтах

В День защиты детей, 1 июня, в Благовещенске устроят бесплатное катание на яхтах для тех, кому еще нет 18 лет. Акцию «Паруса детства» организует общественная организация Федерация парусного спорта города совместно с яхтклубом «Командор».

С 11:00 до 18:00 в рамках акции для детей будет организовано катание на парусных яхтах. Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых либо иметь письменное разрешение от родителей.

Форма одежды – спортивная. Из обуви разрешаются кеды, кроссовки со светлой (не маркой) подошвой. Участники в обуви на каблуках не допускаются.

«Яхтклуб находится по адресу: улица Амурская,1. Далее надо будет проехать по асфальтированной дороге в сторону очистных сооружений 600 метров», – добавили организаторы.