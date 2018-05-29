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29мая
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Юных благовещенцев бесплатно покатают на яхтах

Юных благовещенцев бесплатно покатают на яхтах

В День защиты детей, 1 июня, в Благовещенске устроят бесплатное катание на яхтах для тех, кому еще нет 18 лет. Акцию «Паруса детства» организует общественная организация Федерация парусного спорта города совместно с яхтклубом «Командор».

С 11:00 до 18:00 в рамках акции для детей будет организовано катание на парусных яхтах. Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых либо иметь письменное разрешение от родителей.

Форма одежды – спортивная. Из обуви разрешаются кеды, кроссовки со светлой (не маркой) подошвой. Участники в обуви на каблуках не допускаются.

«Яхтклуб находится по адресу: улица Амурская,1. Далее надо будет проехать по асфальтированной дороге в сторону очистных сооружений 600 метров», – добавили организаторы.

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#дети #праздники #транспорт

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