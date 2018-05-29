Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:49 0

Хлеб, крепкие напитки, сигареты и лекарства оказались в числе популярных товаров у россиян

Хлеб, крепкие напитки, сигареты и лекарства оказались в числе популярных товаров у россиян
Фото: www.pnp.ru

В России лидерами по продажам оказались хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском». Компания получает информацию от российских магазинов напрямую – через их онлайн-кассы.

Кроме указанной пятерки товаров, в апрельском топ-10 пищевой продукции также присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. При этом в денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практически не изменился.

В «Такском» рассказали, что статистика популярной среди населения продукции подтверждает тенденцию, зафиксированную и в минувшем году.

«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания – еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», – заявил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

По его мнению, такое потребительское поведение может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения. Также эксперт отметил обилие доступных продуктов, дающих быстрое насыщение и имеющих яркий вкус. При этом такая еда не способствует формированию привычек качественного питания.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина напомнила, что здоровый образ жизни во всем мире – пока удел немногих, он еще не стал массовым. Россияне не стали исключением, и в списке популярных продуктов преобладают не самые полезные.

При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни – в них алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области. Хотя еще в 2016 году последний упомянутый регион лидировал в России по количеству выпитого алкоголя на душу населения.

Просмотров всего: 72

#жизнь #торговля

распечатать


Общество

В Благовещенске на днях стартует сезон отдыха у водоемов
Общество 8

В Благовещенском районе инвалид жалуется на сгнивший после муниципального ремонта дом (видео)
Общество 1

В домах Белогорска устанавливают новые почтовые ящики
Общество 3

Общественная палата Амурской области выбрала председателя для нового состава
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь