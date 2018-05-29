Хлеб, крепкие напитки, сигареты и лекарства оказались в числе популярных товаров у россиян

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Кроме указанной пятерки товаров, в апрельском топ-10 пищевой продукции также присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. При этом в денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практически не изменился.

В «Такском» рассказали, что статистика популярной среди населения продукции подтверждает тенденцию, зафиксированную и в минувшем году.

«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания – еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», – заявил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

По его мнению, такое потребительское поведение может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения. Также эксперт отметил обилие доступных продуктов, дающих быстрое насыщение и имеющих яркий вкус. При этом такая еда не способствует формированию привычек качественного питания.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина напомнила, что здоровый образ жизни во всем мире – пока удел немногих, он еще не стал массовым. Россияне не стали исключением, и в списке популярных продуктов преобладают не самые полезные.

При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни – в них алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области. Хотя еще в 2016 году последний упомянутый регион лидировал в России по количеству выпитого алкоголя на душу населения.