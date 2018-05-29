В Приамурье полным ходом идет посевная сои и других культур

Фото: agroamur.ru

Обновлено: 18:20



В Амурской области идет массовый посев сои. Уже засеяно без малого 700 тысяч гектаров, или 73 % от плана. Приближается к завершению посадка картофеля и овощей. Параллельно фермеры ведут уход за посевами, в том числе борьбу с сорняками.

Посевная царицы полей – сои - идет с опережением графика 2017 года почти на 90 тысяч гектаров. Завершить работы по данной культуре планируется к 5 июня. По информации амурского минсельхоза, посевы яровых культур по районам проходят по графику. План посева зерновых культур в области выполнен на площади 190 тысяч гектаров.

Также фермерам предстоит посеять около 300 гектаров кукурузы и порядка 7–8 тысяч гектаров гречихи. И в целом зерновые культуры будут посеяны с некоторым перевыполнением. В региональном минсельхозе рассчитывают, что площадь посевов увеличится на 10 тысяч гектаров по сравнению с 2018 годом.

На сегодняшний день трудятся в полях овощеводы и картофелеводы. Картофель уже посажен на площади 1900 гектаров, что составляет 85 % от запланированного. Овощеводы приступили к высадке капусты средних и поздних сортов в открытый грунт. Именно капуста является основным овощем, она занимает 70 % в общей структуре овощных культур.

Кормозаготовители посеяли более 16 тысяч гектаров кормовых культур, что на 3,5 тысячи больше, чем годом ранее. Завершиться посевная кампания традиционно должна до начала июля закрытием плана по гречихе в центральных районах Приамурья.

Параллельно в хозяйствах, уже начался уход за посевами, в частности, культивация картофеля и химическая прополка зерновых. Обработка пестицидами проводится, чтобы избавиться от сорняков, которые порой опережают в развитии культурные растения.