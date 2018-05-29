Благовещенцев призывают присоединиться к благотворительному телемарафону «Крылья»

На набережной возле Триумфальной арки 3 июня пройдет большой благотворительный концерт. Благовещенские артисты соберутся на одной площадке, чтобы призвать горожан помочь детям, которые в этом нуждаются. Деньги пойдут на кинезиотерапию для 30 юных амурчан с диагнозом ДЦП. Также средства адресно получат два ребенка – 6-летнему Станиславу Мешенчуку из Свободного нужна операция на головном мозге - мальчика мучают приступы эпилепсии, а Алисе Лаптевой требуется помощь хирургов, у нее обнаружили дисплазию тазобедренных суставов.

Ради этих детей свои выступления готовят артисты областной филармонии, студии танца «Траффик» и танцевальный коллектив «Стрела». Они надеются пробудить в зрителях желание помочь.

«Здоровье детей – это самое дорогое. За него нужно бороться. Участие в телемарафоне – одна из попыток в этой нелегкой борьбе. Студия танца "Стрела" принимает участие, приходите и вы», – обратилась к благовещенцам руководитель студии танца «Стрела» Евгения Калько.

В это же время ящики для пожертвований будут стоять в трех торгово-развлекательных центрах Благовещенска.

«Нам в этом моменте нравится то, что эта помощь является адресной и точечной. Когда мы помогаем в этом проекте финансами, другими возможностями этим детишкам, мы, конечно же, видим, кому мы помогли, и от этого на душе становится теплее», – сказал управляющий ТРЦ «Перекресток» Денис Янченко.

Помимо торгового центра «Перекресток», к проекту присоединились «Острова» и «Флагман». В каждом центре расположится только одна точка сбора. Определить её можно по баннеру, который будет стоять рядом, а также по волонтерам.

Помочь детям можно и дистанционно – через мобильный телефон. «Сейчас все очень просто. Есть короткий номер 3434, на который вы можете отправить смс. Также через сбербанк онлайн можно отправить свои пожертвования. Поэтому будьте неравнодушны. Помогите благотворительному телемарафону, помогите деткам», – сказала исполнительный директор телекомпании «Альфа-канал» Елена Морева.