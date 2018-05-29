В Приамурье работник золотодобывающего предприятия похитил килограмм золота

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В Амурской области суд вынес приговор 48-летнему бывшему работнику золотодобывающего предприятия. Житель города Зея похитил и незаконно перевозил около одного килограмма золота – на сумму более 2 миллионов рублей.

Судом установлено, что в течение сезона золотодобычи 2017 года мужчина, работая на золотодобывающем предприятии доводчиком, похищал шлиховое золото и в дальнейшем незаконно его хранил. Общий вес этого золота составил 1 115,29 грамма, оно содержит 916,21 грамма химически чистого золота, всего на сумму 2 251 934,23 рубля.

Раскрыть злоумышленника удалось благодаря сотрудникам УФСБ по Амурской области.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил амурчанина к лишению свободы на 3 года и 3 месяца, со штрафом в 200 тысяч рублей. При этом лишение свободы – условное, с испытательным сроком 3 года.

Государственное обвинение поддержал работник прокуратуры Зейского района. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.