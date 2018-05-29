Загородные лагеря Приамурья принимает специальная комиссия

В Амурской области проверяют готовность детских лагерей к лету. Проверку уже прошли загородные лагеря «Огонек», «Радуга», «Строитель» и лагерь имени Гагарина. Учреждения готовы к приему детей на 60–70 %. Отдохнуть летом смогут 84 тысячи амурских детей.

В состав проверяющей комиссии входят представители трех министерств: здравоохранения, социальной защиты и образования, а также специалисты Роспотребнадзора, управления МЧС, ГИБДД и МВД. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, оценивают состояние игрового оборудования и прилегающей территории, организацию полноценного отдыха, качественного медобслуживания и питания.

Летний лагерь отдыха имени Гагарина примет первую смену отдыхающих 4 июня. Недавно здесь появился новый арт-объект «Я люблю Гагарина». Сейчас идут последние приготовления перед открытием сезона.

Столовая будет светлой и современной: установили подвесной потолок, сделали евроремонт, на кухне – плитка от пола до потолка. Здание подключили к теплу, теперь оно будет отапливаться и зимой.

Но главная новинка сезона – спортивное поле. Три площадки: для мини-футбола, волейбола и баскетбола делают по современным технологиям. Кроме футбола, волейбола и баскетбола, можно будет устраивать соревнования по плаванию. В бассейне установят шесть дорожек.

Корпуса тоже меняются – появились новые двери и окна с противомоскитными сетками, везде есть удобства.

В 2018 году в лагере пройдут четыре смены. Ожидается, что этим летом в нем отдохнут почти 400 детей. Как и в прошлом году, ребята будут активно заниматься искусством и творчеством.

«Творческие смены мы не отменяли, – рассказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова. – Пройдут смены художников, танцевальные, вокальные, также мастер-классы по ДПИ, вокалу, и так далее. Каждый может попробовать и проявить себя в различных студиях».

Появились в лагере и четыре новые беседки. А еще есть мечта – большой сценический комплекс. Руководство надеется, что он обязательно появится в будущем году.