Амурские чирлидеры завоевали медали дальневосточных соревнований

Амурские чирлидеры привезли с соревнований в Находке очередную золотую медаль. Спортсменки одержали победу в соревнованиях, участниками которых стали более 600 спортсменов с Дальнего Востока. В Благовещенске этот вид спорта появился относительно недавно.

Это не просто танец с помпонами, или, как их правильно называют – пипидастрами. За красивой картинкой – многочасовые тренировки. Софья Фахрутдинова в свои 11 лет перепробовала разные направления в танцах, но больше всего ее заинтересовал чирлидинг. Здесь Софья занимается всего полгода, но уже за такой короткий промежуток времени смогла многому научиться и принять участие в соревнованиях.

«Это интереснее, чем танцы, тут есть все – и джаз, и хип-хоп, и классика. У нас очень дружная команда, мне тут очень нравится, много упражнений развивающих, очень хорошие тренеры», – перечисляет воспитанница физкультурно-спортивной общественной организации «Чирлидинг Амурской области» Софья Фахрутдинова.

Чирлидинг совмещает в себе сразу несколько дисциплин: танцы, гимнастику и акробатику. В октябре единственной школе чирлидинга Амурской области исполнится два года. Несмотря на столь короткий период существования в области и юный возраст девочек, они уже не раз выезжали на соревнования в другие города. Этой весной в Находке и Хабаровске завоевали три золотые и три серебряные медали.

«Мы только с соревнований приехали, у девочек первая золотая медаль, для них это было очень здорово и важно – две серебряные медали. Девочки стараются. Я думаю, у нас будет большое будущее», – надеется мама воспитанницы Анна Осадчая.

«Этот вид спорта включает в себя не только танцы, но и акробатику. Ребенка отдают отдельно в гимнастику или отдельно в танцы, а чирлидинг совмещает себе и то и другое, дети у нас репетируют как станты, так и пирамиды, ездят на соревнования. В будущем мы откроем филиал, чтобы у детей были соперники не только в Хабаровске, Уссурийске, Владивостоке, но и также в городах Амурской области – Свободный, Белогорск и так далее», – перечисляет тренер региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Чирлидинг Амурской области» Ангелина Аврашенко.

Заниматься этим видом спорта начинают с пяти лет. Но желающих малышей становится все больше. В Благовещенске открыли новую возрастную группу – «бейби», в которую берут малышей чуть старше трех лет. Сейчас чирлидеры готовятся к масштабным городским мероприятиям – их выступления украсят День города, День молодежи и областные спартакиады. В планах у юных спортсменок – подготовить сильную команду, которая сможет завоевать первые места на крупных соревнованиях. Судя по азарту юных благовещенских чирлидеров, это только начало.