В Благовещенске на днях стартует сезон отдыха у водоемов

Фото управления по делам ГОЧС Благовещенска

В пятницу, 1 июня, в Благовещенске официально стартует сезон отдыха вблизи водоемов. Горожан призывают соблюдать правила безопасности на воде. Спасатели рекомендуют купаться только в местах массового отдыха, оборудованных спасательными постами. Там ежедневно обеспечивают безопасность обученные матросы.

В настоящее время посты оборудованы: на реке Зее, на территории дачного поселка Зазейский; на ручье Буяновский, на территории поселка Моховая Падь; на реке Зее, в районе переулка Связной; на первом Владимировском озере; у реки Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина; на реке Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, во время отдыха у водоемов запрещается: подплывать к моторным, весельным лодкам и другим плавательным средствам; прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду; купаться в состоянии алкогольного опьянения; плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; допускать купание детей без присмотра взрослых. «Не оставляйте без присмотра детей, даже если они играют на берегу», – пишет пресс-служба мэрии.

Особенно опасно купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.

В случае обнаружения малейших признаков солнечного или теплового удара, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефонам 101 или 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС Благовещенска: 518-112.

Управление по делам ГОЧС Благовещенска сообщает, что спасатели ПСО города провели обследование и чистку дна на водоемах, где будут располагаться места общественного отдыха на воде. Установлены вышки, где будут ежедневно нести дежурство матросы-спасатели. Сейчас проходит заключительный этап подготовки – устанавливаются информационные стенды на вышках (оказание первой помощи и телефоны экстренных служб).

В скором времени пройдет прием объектов комиссией, и после этого в Благовещенске официально откроют купальный сезон.

Однако горожане уже неофициально открыли сезон и плавают в еще не прогретых реках, что потенциально опасно. Родителей просят поговорить с детьми, объяснив им, насколько может быть опасной вода.