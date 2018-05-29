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В Благовещенском районе инвалид жалуется на сгнивший после муниципального ремонта дом (видео)

В Благовещенском районе инвалид жалуется на сгнивший после муниципального ремонта дом (видео)

Житель Усть-Ивановки, инвалид первой группы жалуется на последствия муниципального ремонта дома, в котором он живет. Работы в строении проводили после подтопления 2013 года. По словам мужчины, после ремонта дом стал непригодным для проживания. Муниципальные власти уверены, что строение до такого состояния довели сами жильцы.

Половина деревянного двухквартирного дома без удобств по улице Гагарина в Усть-Ивановке принадлежит муниципалитету. Там живет сельчанин Павел Саяпин с гражданской супругой, на которую и оформлен договор соцнайма. По словам мужчины, после наводнения 2013 года им деньги на ремонт не выдавали, так как жилье муниципальное, а наняли подрядчика. Качеством проведенных работ Павел категорически не доволен.

«После подтопления выделяли федеральные деньги на ремонт, знаю, что по 200 тысяч выделяли – по столько собственникам перечисляли. Делали подрядчики, и вот так они сделали, что сгноили дом. Вместо того чтобы ремонтировать, взяли и это гнилье линолеумом закрыли, на гнилые коробки евроокна вставили. Они даже ни одной гнилой доски или щепки не вытащили. Косметику сделали, и дом начал гнить. Он полностью непригоден для проживания: крыша провисла и течет, зимой мы в валенках ходим, поднимаем диваны на брусья, потому что на уровне колен в носу щиплет от холода. До наводнения хоть и гнилое было, но мы хоть не мерзли, а после наводнения они взяли на всю эту сырость линолеум настелили, оно перестало дышать и начало еще гнить», – пожаловался Павел Саяпин.

Обваливающуюся штукатурку мужчина подклеил скотчем, заменил входную дверь, а образовавшиеся у основания дома дыры, через которые бегали кошки, зацементировал и запенил. Но, говорит, от холода это все равно не спасает.

«Когда начинался ремонт, я же видел, как его делали, мы приглашали председателя администрации, но он не пришел. Полностью полы провалились, я живу у чужого человека, делаю за свой счет, бегаю по деревне, занимаю. А я инвалид первой группы, у меня туберкулез и гепатит вдобавок, а сейчас у меня нет даже денег купить лекарства. В доме грибок – тут здоровые дышать не могут, а я задыхаюсь. Позвонил председателю, так он говорит, что я ему еще и должен платить, так как муниципальное жилье. 9 тысяч, оказывается, я ему должен. А я за 25 тысяч двери входные ставил за свой счет, потому что их двери мы по утрам открывали молотком – там намерзало. Печке 3 года, а она вся разваливается. Потолок осыпается, я не забеливаю, думаю, может, какая-то комиссия наконец приедет и посмотрит», – рассказал Павел.

Из всех ведомств и надзорных органов мужчина обращался только на горячую линию полиции несколько дней назад. Рассчитывал, что после этого приедет комиссия. Но получил, как считает, отписку о том, что его заявление передано в межмуниципальный отдел полиции.

В сельской администрации подтвердили, что в доме после наводнения действительно проводился капитальный ремонт. А также то, что за 4 года Павел с супругой задолжали по договору соцнайма около 10 тысяч рублей. Там уверены, что до нынешнего состояния строение довели именно жильцы.

«Делался капитальный ремонт в полном объеме, и сделан он был качественно. Его несколько раз проверяли: прокуратура Благовещенского района, архитектурный надзор Амурской области, областной комитет ЖКХ. Из контрольно-счетной палаты приезжали, смотрели, просчитывали – это же бюджетные деньги. Нас проверили несколько раз, и какие замечания были по домам, все они были устранены. По их дому не помню, были замечания или нет, но там ремонт был сделан в полном объеме. Скажу одно – люди его сами сгноили. Они должны по Жилищному кодексу смотреть за жильем: красить, белить, там же надо открывать отдушины, потому что линолеум не дает полу дышать, открывать евроокна. Зная их образ жизни, это они довели до такого состояния», – прокомментировал ситуацию Александр Лимайкин, глава администрации Усть-Ивановского сельсовета Благовещенского района.

По словам чиновников, с просьбой вновь сделать капитальный ремонт, хозяйка дома, с которой заключен договор, обратилась в администрацию 22 мая. С ней связались, объяснили наличие долга и обязанности жильцов, и она, говорят в администрации, согласилась, что делать ремонт они будут своими силами. Между тем Павел настаивает, что администрация должна выделить им другое жилье.

«Я знаю, чего они хотят, – у нас построили дом для переселения из ветхого и аварийного дома. Там осталось несколько свободных квартир. Они тоже хотят заехать в коммуналку. Потому что 4 года уже прошло, и только сегодня ему захотелось новое жилье. Они уже приходили в том году, спрашивали, почему бы им туда не вселиться»,– высказал свое мнение глава сельсовета.

В администрации собираются создать районную комиссию и обследовать дом, чтобы выяснить, по какой причине он пришел в нынешнее состояние. Однако точные сроки, когда именно удастся собрать специалистов, не назвали.

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#жизнь #здоровье #наводнение #строительство

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    До нынешнего состояния строение довели именно жильцы,я даже представить не могу себе,как можно довести до такого состояния,именно людьми,смешно читать окна не открывали,отдушину,вот это отписка,диву даешься.Они сами то верят,в то что пишут????И пяти лет не прошло после капремонта и такое состояние, так называемого дома.Фонд капремонта разогнать,очередная пирамида.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    Я знаю, чего они хотят, – у нас построили дом для переселения из ветхого и аварийного дома. Там осталось несколько свободных квартир. Они тоже хотят заехать в коммуналку. Потому что 4 года уже прошло, и только сегодня ему захотелось новое жилье.



    ну так за четыре года догнил дом и вот.

    у вас квартиры для переселенцев из ветхого жилья стоят пустые, а у людей ветхое жилье и они хотят переселиться. в чем проблема?

  • Табуретка

    Табуретка
    1 час назад

    Павел бы еще не злоупотреблял спиртным..

  • Пещеход

    Пещеход
    54 минуты назад

    Пена на окнах, которая боится солнечного света - пожухла и порыжела, обналичку снаружи даже не умудрились поставить. Хороший кап ремонт, когда сделали "на отвали", и до конца не доделали по факту.

  • Я сама

    Я сама
    51 минута назад

    Табуретка

    Павел бы еще не злоупотреблял спиртным..



    Дом сгнил от винных паров?

  • Я сама

    Я сама
    51 минута назад

    Пещеход

    Пена на окнах, которая боится солнечного света - пожухла и порыжела, обналичку снаружи даже не умудрились поставить. Хороший кап ремонт, когда сделали "на отвали", и до конца не доделали по факту.



    +++++

  • Я сама

    Я сама
    50 минут назад

    Мартин Остин



    Я знаю, чего они хотят, – у нас построили дом для переселения из ветхого и аварийного дома. Там осталось несколько свободных квартир. Они тоже хотят заехать в коммуналку. Потому что 4 года уже прошло, и только сегодня ему захотелось новое жилье.



    ну так за четыре года догнил дом и вот.

    у вас квартиры для переселенцев из ветхого жилья стоят пустые, а у людей ветхое жилье и они хотят переселиться. в чем проблема?



    Да, в чем проблема?

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    7 минут назад

    Один вопрос: наш герой Павел сидел за кражу-неквалифицированный грабеж или мотнул на Серо-Белой или Возжаевке за тепленькое?

    А так чухан, да.

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