В домах Белогорска устанавливают новые почтовые ящики

В Белогорске продолжают заменять и восстанавливать почтовые ящики. В этом году в 93 многоквартирных домах города установят более 5 тысяч почтовых ячеек. На эти цели в городском бюджете в рамках программы «Благоустройство территории муниципального образования Белогорск на 2015–2020 годы» выделено 1,2 миллиона рублей.

«К установке в многоквартирных домах Белогорска новых почтовых ящиков специалисты приступят в ближайшее время, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова. – Почтовые ячейки для приема корреспонденции появятся в домах, расположенных в разных микрорайонах города».

Проект по замене и восстановлению почтовых ящиков стартовал в Белогорске в 2016 году. За 2 года для жителей 200 многоквартирных домов установлено около 7,4 тысячи почтовых ящиков. На эти цели потрачено около 2 миллионов рублей.