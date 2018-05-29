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На территории горбольницы в Благовещенске введут пропускной режим

На территории горбольницы в Благовещенске введут пропускной режим

С 1 июня благовещенцы не смогут проехать к зданиям наркодиспансера и психиатрической больницы. При въезде на территорию благовещенской городской больницы со стороны переулка Больничный установили шлагбаум. В скором времени там введут пропускной режим.

Попасть во внутренний двор учреждения смогут только сотрудники больницы и обслуживающих организаций. Всем остальным предлагают оставлять автомобили на парковке со стороны улицы Красноармейской. План парковки разместили возле шлагбаума.

Стоянки с другой стороны учреждений рассчитаны на двести машиномест, их открыли еще три года назад. Но амурчане продолжали парковаться в переулке Больничный. В час пик там оставляют до пятисот машин. В больнице объяснили, почему решили поставить шлагбаум.

«Около 5 метров от самой стоянки до самих учреждений. Так что там можно спокойно поставить машины и пройти до учреждений. Есть такие проблемы – у нас больница обеспечивается медикаментами, аптека находится в данном районе, и большегрузные машины не могут попасть на территорию учреждения, потому что загромождено транспортом», – сказал заместитель главного врача по хозяйственной работе благовещенской городской клинической больницы Владимир Барулин.

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#здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    ЛУЧШЕ Б ОНИ ВМЕНИЛИ МЕДПЕРСОНАЛУ НЕ ТАСКАТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ "СТЕРИЛЬНОЙ" РОБЕ ПО МАГАЗИНЧИКАМ БЛИЗЛЕЖАЩИМ.

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