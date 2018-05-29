СМИ: уехавшим из Приамурья на Сахалин министром недоволен Олег Кожемяко

Фото: sakhalin.info

Сергей Садовников был назначен на пост министра транспорта Сахалинской области в ноябре 2016 года. До этого он возглавлял сахалинский центр дорожного мониторинга.

«Претензии к Садовникову, впрочем, как и к другим чиновникам, переехавшим на Сахалин из Амурской области, публично никогда не озвучивались, однако в комплексе, который он курировал, всегда было много проблем – начиная от неопределенного статуса "Полариса", который до сих пор находится в порту Южной Кореи за десятки миллионов рублей в квартал, до субсидируемых авиаперевозок на Курилы и грузов на острова. Про дороги и говорить не приходится», – пишет издание.

Оно отмечает: разговоры о том, что в министерстве транспорта должен быть новый начальник, ведутся больше полугода. Но все это время Сергею Садовникову не могут найти замену. Одно время вероятным министром назывался его нынешний зам, бывший начальник областного УГИБДД Эдуард Ри.

Как сообщало Амур.инфо, после ухода Садовникова с поста министра транспорта Амурской области его место занял Андрей Тягло. Садовников – один из многих амурских чиновников, которые уехали работать на Сахалин в команду Олега Кожемяко.