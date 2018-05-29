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сегодня, 16:22 6

СМИ: уехавшим из Приамурья на Сахалин министром недоволен Олег Кожемяко

СМИ: уехавшим из Приамурья на Сахалин министром недоволен Олег Кожемяко
Фото: sakhalin.info

Министр транспорта Сахалинской области Сергей Садовников, который раньше занимал аналогичную должность в Приамурье, собирается покинуть сахалинское правительство. По сведениям Sakhalin.info, работой Садовникова недоволен губернатор региона Олег Кожемяко.

Сергей Садовников был назначен на пост министра транспорта Сахалинской области в ноябре 2016 года. До этого он возглавлял сахалинский центр дорожного мониторинга.

«Претензии к Садовникову, впрочем, как и к другим чиновникам, переехавшим на Сахалин из Амурской области, публично никогда не озвучивались, однако в комплексе, который он курировал, всегда было много проблем – начиная от неопределенного статуса "Полариса", который до сих пор находится в порту Южной Кореи за десятки миллионов рублей в квартал, до субсидируемых авиаперевозок на Курилы и грузов на острова. Про дороги и говорить не приходится», – пишет издание.

Оно отмечает: разговоры о том, что в министерстве транспорта должен быть новый начальник, ведутся больше полугода. Но все это время Сергею Садовникову не могут найти замену. Одно время вероятным министром назывался его нынешний зам, бывший начальник областного УГИБДД Эдуард Ри.

Как сообщало Амур.инфо, после ухода Садовникова с поста министра транспорта Амурской области его место занял Андрей Тягло. Садовников – один из многих амурских чиновников, которые уехали работать на Сахалин в команду Олега Кожемяко.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Министром его ... там таких любят.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    https://forum.sakh.com/?sub=1697893

    Комментарии сахалинцев:

    беспонтовые управленцы ...кто на новенького?

    Охотник_за_головами 18:39 Ответить #

    Который по счету уже "специалист"

    битый 18:20 Ответить #

    не дотянул, посадка на пенсию раньше срока, но это лучше чем на канарах

    911_R65 18:17 Ответить #

    да пусть уже все свалят приехавшие сюдя вместе с КОНом...

    terroristik 17:59

    Ключевое слово-чиновник заработал сахалинскую пенсию! Все эти бездари, только ради этого сюда прут. В своей амурке, был бы нищебродом.

    фантоций 17:58

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Все в открытую говорят,а им всё равно,они народ не замечают,делают свои дела и всё,так я поняла из комментариев.

  • us.2017

    us.2017
    1 час назад

    сам позвал а теперь не доволен )) не понятно ,зачем звал )))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Зато у нас Тяглой все довольны.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    50 минут назад

    Недоволен он министром...а его работой кто доволен???Сахалин уже не то что стонет орет в голос....а он все работает...за народ батюшка родеет.

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