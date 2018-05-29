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сегодня, 16:19 9

В России хотят продавать подержанные автомобили с аукциона

В России хотят продавать подержанные автомобили с аукциона
Фото: www.avtoindent.ru

Минпромторг готовит проект о введении в России автоаукционной индустрии. С ее помощью государство рассчитывает остановить проведение «серых» сделок и получать в виде налогов около 20 миллиардов рублей ежегодно, сообщают «Известия».

Оборот рынка автомобилей с пробегом сейчас оценивается в 3 триллиона рублей. В Минпромторге отметили, что проект позволит вывести на рынок новые услуги. «Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей», – отметили в ведомстве.

Аукционы сведут на нет продажи авто из рук в руки. При этом окончательная схема проекта пока не выбрана, но определено ключевое направление. В частности, автомобилистов, желающих продать машину, обяжут использовать электронную аукционную платформу – одну или несколько.

Представитель Минпромторга рассказал журналистам, что сейчас прорабатывается схема автоаукционной индустрии, когда эта работа будет закончена, начнётся создание законодательной базы.

В Японии автовладельцы продают подержанные автомобили только через аукционы. С начала торгов хозяин авто устанавливает предельную сумму, которая его устроит в случае покупки машины. Как правило, она соответствует рыночной цене. В торгах принимают участие исключительно японские дилеры, уплатившие ежегодный аукционный взнос. Дилеры, торгуясь, пошагово повышают цену, до тех пор пока не победит один из них.

Если хозяина автомобиля не устроит сумма, которую предложат покупатели, то он вправе отказаться от продажи машины. В среднем за одну неделю на аукционах Японии продается около 140 тысяч автомобилей. В России сейчас, по разным оценкам, до 80 % подержанных автомобилей продаются физическими лицами самостоятельно по принципу из рук в руки, при этом налог (13 %) уплачивает не более 20 % граждан.

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#закон #налоги #транспорт

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Значит меня лишат права,продать свой автомобиль,своему знакомому,за определенную сумму?За электронную аукционную платформу – одну или несколько,я так полагаю,я ещё должна буду заплатить?Я кому хочу ,тому и продаю,свой автомобиль,зачем мне аукцион ?Чтоб пополнять бюджет,а потом помогать из него олигархам?Когда это закончится?

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Задолбали!!!!! Стабильно и планомерно лезут в наши карманы!

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    2 часа назад

    Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.

    Современные Остапы знают раз в сто больше способов честного отъема денег у населения.

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    И когда они уже наедятся,не брезгуют даже копейками простых граждан,по сравнению с их зарплатами,наши копейки!пи.... пи... пи...

  • Алим

    Алим
    1 час назад

    Продать будет запрещенно.... А подарками обменяться... Типо ты машину а я деньги....

  • MetsNY

    MetsNY
    1 час назад

    Ахаха, в стране, где даже водитель ТЛК200 ищет халяву, этого не будет.

    Глупость полнейшая не нужно равняться на Японию. Тем более там не запрещено просто так продать авто. Аукцион это просто отличная платформа для обеих сторон.

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    58 минут назад

    Все им мало то денег, денег с недр не хватает, надо с народа тянуть. Уже все эти платежи как кредит

  • full

    full
    6 минут назад

    Ничо не понял, а разве сейчас нет ауков, на которых можно продать свое авто?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 минут назад

    Ну а че, у друзей Путина внуки подрастают, надо пристраивать

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