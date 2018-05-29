В России хотят продавать подержанные автомобили с аукциона

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Оборот рынка автомобилей с пробегом сейчас оценивается в 3 триллиона рублей. В Минпромторге отметили, что проект позволит вывести на рынок новые услуги. «Вся инициатива этого проекта сводится к тому, чтобы вывести на рынок новые услуги. И автоаукционная деятельность в этом контексте получается принципиально новым продуктом, речь идет о вторичном рынке продажи автомобилей», – отметили в ведомстве.

Аукционы сведут на нет продажи авто из рук в руки. При этом окончательная схема проекта пока не выбрана, но определено ключевое направление. В частности, автомобилистов, желающих продать машину, обяжут использовать электронную аукционную платформу – одну или несколько.

Представитель Минпромторга рассказал журналистам, что сейчас прорабатывается схема автоаукционной индустрии, когда эта работа будет закончена, начнётся создание законодательной базы.

В Японии автовладельцы продают подержанные автомобили только через аукционы. С начала торгов хозяин авто устанавливает предельную сумму, которая его устроит в случае покупки машины. Как правило, она соответствует рыночной цене. В торгах принимают участие исключительно японские дилеры, уплатившие ежегодный аукционный взнос. Дилеры, торгуясь, пошагово повышают цену, до тех пор пока не победит один из них.

Если хозяина автомобиля не устроит сумма, которую предложат покупатели, то он вправе отказаться от продажи машины. В среднем за одну неделю на аукционах Японии продается около 140 тысяч автомобилей. В России сейчас, по разным оценкам, до 80 % подержанных автомобилей продаются физическими лицами самостоятельно по принципу из рук в руки, при этом налог (13 %) уплачивает не более 20 % граждан.