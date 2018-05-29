Общественная палата Амурской области выбрала председателя для нового состава

Общественная палата Приамурья провела первое заседание в новом составе. В палату пятого созыва вошли более тридцати человек из пяти разных районов области. Председателем Общественной палаты стал Владимир Седов. Он же возглавлял предыдущие два состава.

По-прежнему в Общественной палате будут работать четыре комиссии: по повышению качества жизни населения и социальной поддержке граждан, по развитию институтов гражданского общества и защите прав и свобод граждан, по развитию человеческого капитала. В таком составе члены палаты проработают ближайшие пять лет.

«Общественная палата около 10 лет существует в области и уже стала значимым институтом развития гражданского общества. Хотелось бы поблагодарить предыдущий состав палаты за ту огромную работу, которую они проделали с властями. Ну а новому составу хочу пожелать сохранить традиции, которые были созданы их предшественниками, работающими в предыдущем составе», – сказал заместитель председателя правительства Амурской области Владимир Кобелев.