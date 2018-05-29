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сегодня, 16:17 3

Общественная палата Амурской области выбрала председателя для нового состава

Общественная палата Амурской области выбрала председателя для нового состава

Общественная палата Приамурья провела первое заседание в новом составе. В палату пятого созыва вошли более тридцати человек из пяти разных районов области. Председателем Общественной палаты стал Владимир Седов. Он же возглавлял предыдущие два состава.

По-прежнему в Общественной палате будут работать четыре комиссии: по повышению качества жизни населения и социальной поддержке граждан, по развитию институтов гражданского общества и защите прав и свобод граждан, по развитию человеческого капитала. В таком составе члены палаты проработают ближайшие пять лет.

«Общественная палата около 10 лет существует в области и уже стала значимым институтом развития гражданского общества. Хотелось бы поблагодарить предыдущий состав палаты за ту огромную работу, которую они проделали с властями. Ну а новому составу хочу пожелать сохранить традиции, которые были созданы их предшественниками, работающими в предыдущем составе», – сказал заместитель председателя правительства Амурской области Владимир Кобелев.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Ни разу не слышала про конкретные дела общественной палаты,хотя работают 10 лет,и ещё собрались работать 5 лет,где прочитать отчет о проделанной работе за 10 лет?

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Аналогично! Тайное общество какое-то.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Седов руководитель МЕГАФОНА, он же руководитель антикоррупционного совета там какого то, и председатель Общественной Палаты АО-в мегафоне сказал, что поехал в совет по коррупции, в совете сказал, что поехал в ОП-а сам на фасенду и балдей))))))

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