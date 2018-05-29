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сегодня, 16:06 7

Часть микрорайона Благовещенска остается без горячей воды – выявлены еще несколько порывов

Часть микрорайона Благовещенска остается без горячей воды – выявлены еще несколько порывов
Фото: Kherson.net.ua

Во втором и третьем микрорайонах Благовещенска часть домов по-прежнему остается без воды. Во вторник, 29 мая, коммунальщики занимаются ликвидацией еще нескольких порывов. Один из них выявлен на территории школы № 13.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», согласно плану гидравлических испытаний, с 14 по 16 мая без горячей воды остался весь Благовещенск. После это – с 17 по 25 мая – начались ремонтные работы в северной части города, в том числе во втором и третьем микрорайонах. Но и 25 мая горячая вода не поступила во многие дома микрорайона.

В «Амуртеплосервисе» это объяснили выявленными порывами. Их ремонт продолжился после 25 мая.

Во вторник, 29 мая, по информации пресс-службы «Амурских коммунальных систем», во втором и третьем микрорайонах коммунальщики устраняют несколько порывов. Один из них – около дома по адресу: улица Институтская, 30/2. Здесь очень долго не могли найти точное место порыва.

У второго аварийного места тоже есть свои сложности – порыв выявили на территории школы № 13, в районе дома № 6/2 на улице Кантемирова. Сейчас в школе началась сдача ЕГЭ, поэтому пришлось проводить длительное согласование, чтобы коммунальщикам разрешили начать работать на территории школы. Они начались с 15 часов.

Как долго продлится ремонт, в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» затруднились сказать. Всё зависит от сложности ремонтных работ. Но на территории школы специалисты АКС будут работать даже ночью, чтобы как можно скорее устранить порыв.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Катя Ник

    Катя Ник
    3 часа назад

    Ужас одним словом. Короче еще долго ждать нам воды

  • Катя Ник

    Катя Ник
    3 часа назад

    А я сегодня звонила в АКС мне сказали сегодня или завтра воду дадут ждите. Одно вранье от АКС

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    2 часа назад

    Интересно, а в квитанции будет учитываться отсутствие горячего водоснабжения?

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Поэтому проще установить водонагреватели и нервы будут целей.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Но на территории школы специалисты АКС будут работать даже ночью



    Свежо предание...

    Ночью они точно не работали, зато днём отсыпались, видимо.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Oldlord



    Но на территории школы специалисты АКС будут работать даже ночью



    Свежо предание...

    Ночью они точно не работали, зато днём отсыпались, видимо.



    Ты бы ещё спросил, сколько их пресс - служба получает)))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    vertex

    Oldlord



    Но на территории школы специалисты АКС будут работать даже ночью



    Свежо предание...

    Ночью они точно не работали, зато днём отсыпались, видимо.



    Ты бы ещё спросил, сколько их пресс - служба получает)))



    Я этого не перенесу! )))

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