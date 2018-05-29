Часть микрорайона Благовещенска остается без горячей воды – выявлены еще несколько порывов

Фото: Kherson.net.ua

Во втором и третьем микрорайонах Благовещенска часть домов по-прежнему остается без воды. Во вторник, 29 мая, коммунальщики занимаются ликвидацией еще нескольких порывов. Один из них выявлен на территории школы № 13.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», согласно плану гидравлических испытаний, с 14 по 16 мая без горячей воды остался весь Благовещенск. После это – с 17 по 25 мая – начались ремонтные работы в северной части города, в том числе во втором и третьем микрорайонах. Но и 25 мая горячая вода не поступила во многие дома микрорайона.

В «Амуртеплосервисе» это объяснили выявленными порывами. Их ремонт продолжился после 25 мая.

Во вторник, 29 мая, по информации пресс-службы «Амурских коммунальных систем», во втором и третьем микрорайонах коммунальщики устраняют несколько порывов. Один из них – около дома по адресу: улица Институтская, 30/2. Здесь очень долго не могли найти точное место порыва.

У второго аварийного места тоже есть свои сложности – порыв выявили на территории школы № 13, в районе дома № 6/2 на улице Кантемирова. Сейчас в школе началась сдача ЕГЭ, поэтому пришлось проводить длительное согласование, чтобы коммунальщикам разрешили начать работать на территории школы. Они начались с 15 часов.

Как долго продлится ремонт, в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» затруднились сказать. Всё зависит от сложности ремонтных работ. Но на территории школы специалисты АКС будут работать даже ночью, чтобы как можно скорее устранить порыв.