Управление образования Благовещенска: тополя не угрожают детсадовцам
В Благовещенске во вторник, 29 мая, на территории детского сада № 28 упали ветки тополя. Управление образования областного центра ответило на запрос ИА «Амур.инфо» о безопасности воспитанников дошкольного учреждения.
Упавшие ветви обнаружила воспитатель детского сада. О случившемся она сообщила заместителю заведующего. Дворник приступил к уборке участка в 7:40. Ветки собрали и вывезли.
В июне 2017 года администрация заказывала санитарную обрезку деревьев. Эта процедура запланирована и на текущий год. «На данный момент опасности для жизни и здоровья детей деревья на участке детского сада не представляют», – сообщает администрация Благовещенска.
«Безопасность в образовательных учреждениях города стоит на контроле управления образования города (приказ от 22 мая 2018 года № 37 "Об усилении мер безопасности в образовательных организациях города")», – сообщается в ответе администрации.
Просмотров всего: 411