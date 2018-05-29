Управление образования Благовещенска: тополя не угрожают детсадовцам

Упавшие ветви обнаружила воспитатель детского сада. О случившемся она сообщила заместителю заведующего. Дворник приступил к уборке участка в 7:40. Ветки собрали и вывезли.

В июне 2017 года администрация заказывала санитарную обрезку деревьев. Эта процедура запланирована и на текущий год. «На данный момент опасности для жизни и здоровья детей деревья на участке детского сада не представляют», – сообщает администрация Благовещенска.

«Безопасность в образовательных учреждениях города стоит на контроле управления образования города (приказ от 22 мая 2018 года № 37 "Об усилении мер безопасности в образовательных организациях города")», – сообщается в ответе администрации.