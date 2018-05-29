В День города горожане увидят семь чудес Благовещенска

Фото: amur.info

В этом году празднование Дня города проходит в течение недели – с 27 мая по 2 июня. Это официальные, культурные, развлекательные, спортивные и другие мероприятия. В разных районах города запланированы дворовые праздники, которые организуют органы общественной самодеятельности.

Главные события праздничной программы запланированы на субботу, 2 июня. Официальные церемонии возложения цветов к памятным местам, связанным с историей основания города, одновременно начнутся в 10:00 у памятников казакам-первопоселенцам (район Верхнеблаговещенского), в честь подписания Айгуньского договора (район Верхнеблаговещенского), Н.Н. Муравьеву-Амурскому (Краснофлотская – ул. Шевченко).

В 10:30 цветы возложат у бюста Св. Иннокентия Вениаминова (ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия); в 11:00 – у памятника основателям города – Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову (перекресток ул. Комсомольская – пер. Рёлочный).

Пройдут в этот праздничный день и спортивные соревнования:

– забеги на разные дистанции – от 5 до 42,2 километра – в рамках первого амурского марафона «Бег к мечте» пройдут с 6:00 до 13:00. Победителей и призеров соревнований наградят в 12:15 на площади Ленина.

– традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два». С 14:00 до 16:00 участники соревнований проедут по улице Ленина от Шимановского до Калинина.

С 12:00 Городской и Первомайский парки ждут маленьких и взрослых посетителей, где для них организуют праздничные развлекательные программы с участием вокальных, хореографических коллективов и солистов города, шоу-театра «Котовасия», игровые программы для детей.

Впервые в Благовещенске пройдёт праздничная акция «Семь чудес Благовещенска». С 17:00 до 19:00 Городской дом культуры в содружестве с предприятиями, организациями, общественными объединениями приглашает горожан и гостей амурской столицы посетить семь интерактивных масштабных площадок, которые разместятся на площади Ленина и будут представлять те самые чудеса, которые были выбраны самими благовещенцами по итогам народного голосования, состоявшегося в 2013 году.

Сразу после окончания акции на сцене начнётся концертная программа, подготовленная творческими коллективами города, а с 20:45 благовещенских артистов сменят специальные гости праздника – популярная группа «Кар-Мэн».

Завершится празднование 162-й годовщины со дня основания Благовещенска фейерверком в 21:50, сообщает пресс-служба городской администрации.