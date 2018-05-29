18-летнему амурчанину нужно собрать почти 500 000 рублей на обследование в Германии

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Чем скорее специалисты обследуют юношу, тем больше шансов на успешное лечение. Александр может получить квоту федерального министерства здравоохранения на лечение в немецкой клинике. Но попасть в зарубежное медучреждение на обследование нужно как можно скорее – клиника принимает пациентов до 21 года.

Всего на обследование в городе Фрайбург требуется 740 000 рублей. Осталось собрать 487 175 рублей. Отчет о сборе ведется в соцсети. «С 28 по 29 мая на карту Сбербанка поступило 2 963 рублей. Итог общего сбора составил 252 825 рублей. В эту сумму входят 34 500 рублей, которые в данный момент на руках. Остаток по сбору составил 487 175 рублей», – сообщает мама парня.

Для всех, кто может оказать посильную помощь юноше, Амур.инфо публикует реквизиты. Карта Сбербанка 4276 0300 1672 2007, мобильный банк +7-929-491-14-07, получатель Игорь Меметов.

«Я мать, у меня больной сын. Я хочу, чтобы он был здоров, хочу, чтобы жил полноценной жизнью, глубоко дышал. От кого ждать помощи? Конечно, люди помогут, но такое чувство, что я надоела уже своими сообщениями – помоги, спаси, распространи и так далее. Пишу уже со слезами на глазах: люди добрые, помогите, пожалуйста, дайте возможность подарить шанс моему сыну!» – обращается мама Саши к людям.

Номер телефона Ирины Рябошапко для уточнения вопросов: +7-909-817-34-47.