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сегодня, 15:13 6

18-летнему амурчанину нужно собрать почти 500 000 рублей на обследование в Германии

18-летнему амурчанину нужно собрать почти 500 000 рублей на обследование в Германии
Фото: www.instagram.com

Александр Рябошапко из поселка Новобурейский Амурской области страдает сидеробластной анемией. Шанс на нормальную жизнь юноше может дать обследование в германской клинике. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать чуть больше трети от нужной суммы.

Чем скорее специалисты обследуют юношу, тем больше шансов на успешное лечение. Александр может получить квоту федерального министерства здравоохранения на лечение в немецкой клинике. Но попасть в зарубежное медучреждение на обследование нужно как можно скорее – клиника принимает пациентов до 21 года.

Всего на обследование в городе Фрайбург требуется 740 000 рублей. Осталось собрать 487 175 рублей. Отчет о сборе ведется в соцсети. «С 28 по 29 мая на карту Сбербанка поступило 2 963 рублей. Итог общего сбора составил 252 825 рублей. В эту сумму входят 34 500 рублей, которые в данный момент на руках. Остаток по сбору составил 487 175 рублей», – сообщает мама парня.

Для всех, кто может оказать посильную помощь юноше, Амур.инфо публикует реквизиты. Карта Сбербанка 4276 0300 1672 2007, мобильный банк +7-929-491-14-07, получатель Игорь Меметов.

«Я мать, у меня больной сын. Я хочу, чтобы он был здоров, хочу, чтобы жил полноценной жизнью, глубоко дышал. От кого ждать помощи? Конечно, люди помогут, но такое чувство, что я надоела уже своими сообщениями – помоги, спаси, распространи и так далее. Пишу уже со слезами на глазах: люди добрые, помогите, пожалуйста, дайте возможность подарить шанс моему сыну!» – обращается мама Саши к людям.

Номер телефона Ирины Рябошапко для уточнения вопросов: +7-909-817-34-47.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    4 часа назад

    Инстаграм где каждый день идёт отчёт по поступлениям, @riaboshapko_a

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    3 часа назад

    К Путину, пожалуйста!

  • Игорь Меметов

    Игорь Меметов
    2 часа назад

    Спасибо, сами бы не догадались! Батенька да вы экстрасенс

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Несколько не понимаю зачем нужно обследование, если диагноз уже поставлен. Какова цель траты такой суммы?

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    мыжго

    Несколько не понимаю зачем нужно обследование, если диагноз уже поставлен. Какова цель траты такой суммы?



    По всей вероятности, клиника не хочет браться за лечение, не проведя собственное обследование.

    Нормальная практика.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    24 минуты назад

    Меметов, перестань зарабытывать деньги здесь. Остановись. Это не по понятиям.

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