В Завитинске ограничат движение по объездной дороге в районе ж/д переезда

Фото: Mapio.net

С пятницы, 1 июня, в Завитинске вводится временное ограничение движения автотранспорта на 4 километре автодороги «Обход Завитинска» в районе железнодорожного переезда. Пропуск машин будет осуществляться частично с временным интервалом и в реверсивном режиме.

Ограничение движения вводится в связи с ремонтом железнодорожного пути на перегоне Завитая – Тюкан – железнодорожный переезд 7 988 километр ПК 2 (Центральный). Проезд будет ограничен ночью с 31 мая на 1 июня – с 2:00. Ограничение продлится до 15:00 4 июня. 1 июня с 8:00 до 20:00 пропуск автотранспорта осуществляться не будет полностью. В остальное время машины будут пропускать частично, сообщает областное министерство транспорта и строительства.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин