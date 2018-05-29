Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:55 0

В Завитинске ограничат движение по объездной дороге в районе ж/д переезда

В Завитинске ограничат движение по объездной дороге в районе ж/д переезда
Фото: Mapio.net

С пятницы, 1 июня, в Завитинске вводится временное ограничение движения автотранспорта на 4 километре автодороги «Обход Завитинска» в районе железнодорожного переезда. Пропуск машин будет осуществляться частично с временным интервалом и в реверсивном режиме.

Ограничение движения вводится в связи с ремонтом железнодорожного пути на перегоне Завитая – Тюкан – железнодорожный переезд 7 988 километр ПК 2 (Центральный).

Проезд будет ограничен ночью с 31 мая на 1 июня – с 2:00. Ограничение продлится до 15:00 4 июня. 1 июня с 8:00 до 20:00 пропуск автотранспорта осуществляться не будет полностью. В остальное время машины будут пропускать частично, сообщает областное министерство транспорта и строительства.

Просмотров всего: 1148

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Юных благовещенцев бесплатно покатают на яхтах
Происшествия 1

В Приамурье работник золотодобывающего предприятия похитил килограмм золота
Общество 1

На территории горбольницы в Благовещенске введут пропускной режим
Общество 8

В России хотят продавать подержанные автомобили с аукциона
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь