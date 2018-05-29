Эксперты считают возможное объединение Приамурья и ЕАО как положительный шаг для развития

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О возможности слияния Приамурья и ЕАО говорили и раньше. Последний раз это активно обсуждали в СМИ в 2015 году. На Амур.инфо тогда проводили голосование с тем, чтобы выяснить, как амурчане относятся к объединению. Большинство участников опроса ответили, что объединения им не нужно, – против высказались 1 544 респондента, за – только 208.

ИА REGNUM обратилось за комментарием к эксперту, члену общественного Совета по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам при губернаторе Хабаровского края, доценту Хабаровского государственного университета экономики и права, жителю ЕАО Олегу Белозерову. Он отметил, что объединение Еврейской автономии с другим российским регионом видится благоприятным шагом. В качестве такого региона Белозеров назвал Амурскую область.

«ЕАО как самостоятельный субъект РФ, будем честными, не живет, а мучается. Регион нищенствует. Объединение может стать благом. Во-первых, уже сегодня многие федеральные структуры работают на два региона. Это и статистика, и ФСБ, и Управление юстиции, и другие. Во-вторых, это даст серьезную экономию на содержании управленческого аппарата.

Что касается вопроса о том, с каким субъектом объединять, то я назвал бы Амурскую область, а не Хабаровский край, про который часто говорят как о возможном регионе, с которым надо бы объединить ЕАО. Хабаровский край и без того огромен, нельзя его укрупнять до бесконечности. А Амурская область рядом, у нее и у ЕАО много общего – оба региона аграрные. К тому же Амурская область тоже небольшая. Думаю, хуже точно не стало бы, а вот при грамотном подходе к делу выиграть могли бы все», – сказал Олег Белозеров.

До 1993 года ЕАО входила в состав Хабаровского края. В 1993-м, на волне всеобщей тяги к независимости, ЕАО стала самостоятельным субъектом. И сразу еврейское население стало эмигрировать в Израиль. С 1996 по 1998 годы ЕАО занимала первое место среди регионов РФ по количеству мигрантов в эту страну. Сегодня евреев в ЕАО осталось не более 1 %.