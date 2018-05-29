Эксперты считают возможное объединение Приамурья и ЕАО как положительный шаг для развития
С момента назначения губернатора Амурской области Александра Козлова министром по развитию Дальнего Востока прошло 10 дней. До сих пор временно исполняющий обязанности главы Приамурья не назначен. Между тем эксперты оценивают возможность объединения Амурской области с другим регионом – Еврейской автономией.
О возможности слияния Приамурья и ЕАО говорили и раньше. Последний раз это активно обсуждали в СМИ в 2015 году. На Амур.инфо тогда проводили голосование с тем, чтобы выяснить, как амурчане относятся к объединению. Большинство участников опроса ответили, что объединения им не нужно, – против высказались 1 544 респондента, за – только 208.
ИА REGNUM обратилось за комментарием к эксперту, члену общественного Совета по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам при губернаторе Хабаровского края, доценту Хабаровского государственного университета экономики и права, жителю ЕАО Олегу Белозерову. Он отметил, что объединение Еврейской автономии с другим российским регионом видится благоприятным шагом. В качестве такого региона Белозеров назвал Амурскую область.
«ЕАО как самостоятельный субъект РФ, будем честными, не живет, а мучается. Регион нищенствует. Объединение может стать благом. Во-первых, уже сегодня многие федеральные структуры работают на два региона. Это и статистика, и ФСБ, и Управление юстиции, и другие. Во-вторых, это даст серьезную экономию на содержании управленческого аппарата.
Что касается вопроса о том, с каким субъектом объединять, то я назвал бы Амурскую область, а не Хабаровский край, про который часто говорят как о возможном регионе, с которым надо бы объединить ЕАО. Хабаровский край и без того огромен, нельзя его укрупнять до бесконечности. А Амурская область рядом, у нее и у ЕАО много общего – оба региона аграрные. К тому же Амурская область тоже небольшая. Думаю, хуже точно не стало бы, а вот при грамотном подходе к делу выиграть могли бы все», – сказал Олег Белозеров.
До 1993 года ЕАО входила в состав Хабаровского края. В 1993-м, на волне всеобщей тяги к независимости, ЕАО стала самостоятельным субъектом. И сразу еврейское население стало эмигрировать в Израиль. С 1996 по 1998 годы ЕАО занимала первое место среди регионов РФ по количеству мигрантов в эту страну. Сегодня евреев в ЕАО осталось не более 1 %.
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