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Эксперты считают возможное объединение Приамурья и ЕАО как положительный шаг для развития

Эксперты считают возможное объединение Приамурья и ЕАО как положительный шаг для развития
Фото: minvr.ru

С момента назначения губернатора Амурской области Александра Козлова министром по развитию Дальнего Востока прошло 10 дней. До сих пор временно исполняющий обязанности главы Приамурья не назначен. Между тем эксперты оценивают возможность объединения Амурской области с другим регионом – Еврейской автономией.

О возможности слияния Приамурья и ЕАО говорили и раньше. Последний раз это активно обсуждали в СМИ в 2015 году. На Амур.инфо тогда проводили голосование с тем, чтобы выяснить, как амурчане относятся к объединению. Большинство участников опроса ответили, что объединения им не нужно, – против высказались 1 544 респондента, за – только 208.

ИА REGNUM обратилось за комментарием к эксперту, члену общественного Совета по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам при губернаторе Хабаровского края, доценту Хабаровского государственного университета экономики и права, жителю ЕАО Олегу Белозерову. Он отметил, что объединение Еврейской автономии с другим российским регионом видится благоприятным шагом. В качестве такого региона Белозеров назвал Амурскую область.

«ЕАО как самостоятельный субъект РФ, будем честными, не живет, а мучается. Регион нищенствует. Объединение может стать благом. Во-первых, уже сегодня многие федеральные структуры работают на два региона. Это и статистика, и ФСБ, и Управление юстиции, и другие. Во-вторых, это даст серьезную экономию на содержании управленческого аппарата.

Что касается вопроса о том, с каким субъектом объединять, то я назвал бы Амурскую область, а не Хабаровский край, про который часто говорят как о возможном регионе, с которым надо бы объединить ЕАО. Хабаровский край и без того огромен, нельзя его укрупнять до бесконечности. А Амурская область рядом, у нее и у ЕАО много общего – оба региона аграрные. К тому же Амурская область тоже небольшая. Думаю, хуже точно не стало бы, а вот при грамотном подходе к делу выиграть могли бы все», – сказал Олег Белозеров.

До 1993 года ЕАО входила в состав Хабаровского края. В 1993-м, на волне всеобщей тяги к независимости, ЕАО стала самостоятельным субъектом. И сразу еврейское население стало эмигрировать в Израиль. С 1996 по 1998 годы ЕАО занимала первое место среди регионов РФ по количеству мигрантов в эту страну. Сегодня евреев в ЕАО осталось не более 1 %.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад



    ЕАО как самостоятельный субъект РФ, будем честными, не живет, а мучается. Регион нищенствует. Объединение может стать благом.



    .

    нищим вместе веселей будет жить

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    ЕАОнаш

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    если серьезно то АО не объединять нужно, наоборот разукрупнять!!!!! Аграрный юг и Лесной север со столицей в Тынде! Огромную труднодоступную северную территорию должен контролировать свой центр. Если ЕАО отдадут в АО или Хабаровску, то оттуда убегут последние местные жители.

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Еврейку не поднимем, а себя только ухудшим.Это как две АКБ соединить плохую и очень плохую, станет две плохих.

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    4 часа назад

    Надо китайцам сдать в аренду на 99 лет

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    Да-дуракам закон не писан))))

    АО по мнению "эксперта" типа не масштабен

    Так пусть посмотрит КАК не хватает тут с точки зрения численности сотрудников МЧС, полиции, медиков, учителей(особенно сельских школ)-объединить внутри АО то , к примеру, медицинские учреждения объединили-а штат, сотрудников, финснсирование, оборудование УРЕЗАЛИ

    К примеру за Уралом какое количество у нас ГУ МЧС? и Какие территории?

    Они же не объединяют Москву и Московскую область

    Ну сравните по территории Московскую область и Москву

    А теперь сравните по количеству бабла и штату чиновников

    Умник с Хабаровска высказал мнение свое "экспертное"

  • Востоковед

    Востоковед
    4 часа назад

    ЕАО если и будет объединяться то с Хабаровском. Федеральная система управления у них общая.

  • Леонид 67

    Леонид 67
    3 часа назад

    Красотааа!!! А еще 6 лет (вернее уже 5 и 10) впереди. И возможно, будет "ключевым решением", нового министра по развитию ДВ...

  • Серо-Белый

    Серо-Белый
    3 часа назад

    ЕАО это бывшая территория Амурской области, а трудности они есть и будут, и с ними нужно бороться, а точнее преодолевать... укрупнение субъектов будет правильным действием со стороны правительства

  • 46врмрп8ш

    46врмрп8ш
    3 часа назад

    ЕАО мучается, потому что там евреев не осталось.

    Срочно евреев из правительства во главе с айфончиком на поднятие целины. Пусть покажут на примере одного отдельно взятого региона.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Проезжаешь ЕАО на автомобиле и такая тоска берет. И это даже если с трассы не сворачивать.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Доппельгангер

    Проезжаешь ЕАО на автомобиле и такая тоска берет. И это даже если с трассы не сворачивать.



    Разница в этом аспекте между АО и ЕАО только в том, что у нас федералка лучше.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    ЕАО надо с Крымом объединять. А Амурскую область с Канарскими островами.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Ну конечно же на бюджете можно сэкономить, правительству.

  • Нафаня из Метагалактики

    Нафаня из Метагалактики
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Проезжаешь ЕАО на автомобиле и такая тоска берет. И это даже если с трассы не сворачивать.



    Действительно, пешком намного веселее. Пытался вспомнить песни про Биробиджан. Но в голове только песня "Александра" из к/ф "Москва слезам не верит". А так да. Референдум небольшенький замутить, какой никакой праздник. Объединение как часть Великой Российской оптимизации имеет место быть.

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Хмык, это было бы ЛУЧШЕЕ решение которое принял бы министр козлов!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Серо-БелыйЕАО это бывшая территория Амурской области, ...
    ну тогда заслать к ним вежливых зелёных человечков и быстренько быстренько провести референдум

  • Ойя

    Ойя
    2 часа назад

    Серо-БелыйЕАО это бывшая территория Амурской области, а трудности они есть и будут, и с ними нужно бороться, а точнее преодолевать... укрупнение субъектов будет правильным действием со стороны правительства


    До 1991 года Еврейская автономная область была составной частью Хабаровского края (согласно Конституции РСФСР 1978 года автономные области входили в состав краёв), а не Амурской области.. 

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 часа назад

    Амурка и так загибается...а тут хабара предлагает свой "аппендикс" сбагрить на халяву. Пипец и так загнивающей ЕАО!!!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    «Фабрика смерти» в ЕАО

    http://debri-dv.com/article/19028/fabrika_smerti_v_eao

    Сколько еще человек должно умереть в нашей областной больнице, чтобы руководство управления здравоохранения нашей области сделало, наконец, соответствующие оргвыводы?

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Это не Козлов решил,а Москве так выгоднее на одну нищую область меньше станет,статистика...

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Серо-Белый

    ЕАО это бывшая территория Амурской области, а трудности они есть и будут, и с ними нужно бороться, а точнее преодолевать... укрупнение субъектов будет правильным действием со стороны правительства



    Тебе же пишу я-не видишь?

    Укрупнят-а численность сотрудников НЕ УВЕЛИЧАТ и что?

    сократят только

  • Merca

    Merca
    2 часа назад

    А присоедините ЕАО в Москве!

    * Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. Кутузов"

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    ООШШ

    Это не Козлов решил,а Москве так выгоднее на одну нищую область меньше станет,статистика...



    + много. Как Корякию раскорячат под хозяев.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    К Сахалину пусть присоединят-у них там не знают куда бюджетные бабки и как списывать

  • Elena M B

    Elena M B
    1 час назад

    Чего бы умного придумали. К Хабаровску пусть и присоединяют нам они зачем?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    А тем временем... Одни "положительные шаги вокруг"...

    Эксперт: от развития туризма Дальний Восток потеряет «первозданность»

    Эксперты обсуждают идеи по развитию туризма на Дальнем Востоке. Этой теме уделялось серьезное внимание на Петербургском международном экономическом форуме. «Интерес турбизнеса к региону высок, и турист туда поедет, но регион потеряет то, что является его особенностью и главным конкурентным преимуществом — первозданность», — заявил РБК Дальний Восток директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    «Это объективное противоречие. Если сильно поднять сервисы, построить дороги, то того, что нужно смотреть, не останется, — сказал он. — Вопрос для турбизнеса состоит в том, чтобы работать рентабельно и с высоким уровнем сервиса. При этом интересно как раз его отсутствие. Люди хотят, чтобы всё было удобно, но чтобы при этом налицо была бы первозданная тайга. А это задача очень сложная и далеко не дешёвая».

    Подробнее на РБК:

    https://dv.rbc.ru/dv/29/05/2018/5b0c85839a79470651a6cfe8?from=main

    Развитием высоких технологий на Дальнем Востоке займется специальный фонд

    Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), «Роснано» и РВК подписали на полях Петербургского международного экономического форума договор о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Первыми, чьи заявки может рассмотреть его инвестиционный комитет — проекты компании-разработчика интеллектуальной модульной системы по автоматизации бизнес-процессов в области промышленной безопасности (Visitech) и компании-разработчика источников энергии для роботизированной техники.

    «Перед фондом стоит амбициозная задача — создать новый кластер в регионе с хорошим образовательным, научным и технологическим потенциалом, но пока со слабыми инновационными результатами. Как показывает наш десятилетний опыт строительства российской наноиндустрии, для решения задач такого масштаба недостаточно запустить счетное количество предприятий, пусть даже оснащенных сверхсовременным оборудованием и выпускающих самую что ни на есть высокотехнологическую продукцию. Необходим комплексный подход, включая обеспечение их инфраструктурой, кадрами и нормативной базой», — заявил председатель Правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

    Подробнее на РБК:

    https://dv.rbc.ru/dv/29/05/2018/5b0c8ca09a7947077deed5b4?from=main

    На Сахалине запустят площадку для съемок большого кино

    На Сахалине запустят кластер для съемки полнометражных фильмов. Соглашение подписали Агентство стратегических инициатив (АСИ), областное правительство и российская киностудия Kinodanz.

    «Компания сейчас делает акцент на азиатские рынки, на партнерстве с Китаем, Японией, Кореей. Создание производственной площадки непосредственно на Сахалине и совместное производство проектов на Сахалине для нас является стратегически важным», — пояснил директор Kinodanz Евгений Мелентьев. Известно уже и об одной картине, которая частично будет снята на Сахалине — полнометражный фильм «Забытые боги» Александра Богуславского («За гранью реальности»).

    Подробнее на РБК:

    https://dv.rbc.ru/dv/29/05/2018/5b0c88d19a7947065b62e75a?from=main

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Sergey_Korenev

    А тем временем... Одни "положительные шаги вокруг"...

    Эксперт: от развития туризма Дальний Восток потеряет «первозданность»

    Эксперты обсуждают идеи по развитию туризма на Дальнем Востоке. Этой теме уделялось серьезное внимание на Петербургском международном экономическом форуме. «Интерес турбизнеса к региону высок, и турист туда поедет, но регион потеряет то, что является его особенностью и главным конкурентным преимуществом — первозданность», — заявил РБК Дальний Восток директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

    «Это объективное противоречие. Если сильно поднять сервисы, построить дороги, то того, что нужно смотреть, не останется, — сказал он. — Вопрос для турбизнеса состоит в том, чтобы работать рентабельно и с высоким уровнем сервиса. При этом интересно как раз его отсутствие. Люди хотят, чтобы всё было удобно, но чтобы при этом налицо была бы первозданная тайга. А это задача очень сложная и далеко не дешёвая».

    Подробнее на РБК:

    https://dv.rbc.ru/dv/29/05/2018/5b0c85839a79470651a6cfe8?from=main



    Я тут только одно противоречие вижу - какой-то московский идиот судит о том, чего никогда не видел.



    Готов повозить его по тайге, сейчас как раз клещей, как никогда.



  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    17 минут назад

    Sergey_Korenev

    На Сахалине запустят площадку для съемок большого кино



    Там и так КОН своё кино крутит неплохо.

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