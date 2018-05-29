Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость
сегодня, 14:29 0

Наушники для айфона довели благовещенскую студентку до суда

Наушники для айфона довели благовещенскую студентку до суда
Фото: www.macdigger.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении девушки. Она обвинялась в присвоении чужого имущества. В марте она взяла в аренду наушники AirPods на сутки, заплатив владельцу 1 000 рублей. Однако по окончании срока аренды девушка не вернула наушники.

Как сообщает пресс-служба суда, сделка была заключена в общежитии по улице Трудовой в Благовещенске. Девушка и парень заключили устный договор проката, объектом которого стали наушники AirPods. Заключая сделку, стороны договорились об условиях: девушка пользуется наушниками в течение суток, а владелец устройства, которое стоит 8 000 рублей, получает за это 1 000 рублей.

Девушка решила оставить наушники себе. А чтобы избежать общения с хозяином AirPods, сменила номер телефона. Владелец наушников обратился в полицию.

В суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемой и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Помощник прокурора не возражала.

Девушка обвинялась в совершении преступления средней тяжести, ранее не была судима. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме, о чем свидетельствует его расписка.

Уголовное дело суд прекратил и назначил девушке судебный штраф в размере 7 000 рублей. Она должна оплатить его в течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу. Если за этот срок штраф не будет оплачен, девушку привлекут к уголовной ответственности.

Просмотров всего: 157

#закон #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 7

В Благовещенске женщина и ребенок били палкой по припаркованной машине (видео)
Происшествия

Следователи закончили работу на месте жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае
Общество

Не произведен, но съеден: благовещенка купила в магазине творог из будущего
Происшествия

Пропавшего лесника Норского лесхоза будут искать водолазы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь