Наушники для айфона довели благовещенскую студентку до суда

Фото: www.macdigger.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении девушки. Она обвинялась в присвоении чужого имущества. В марте она взяла в аренду наушники AirPods на сутки, заплатив владельцу 1 000 рублей. Однако по окончании срока аренды девушка не вернула наушники.

Как сообщает пресс-служба суда, сделка была заключена в общежитии по улице Трудовой в Благовещенске. Девушка и парень заключили устный договор проката, объектом которого стали наушники AirPods. Заключая сделку, стороны договорились об условиях: девушка пользуется наушниками в течение суток, а владелец устройства, которое стоит 8 000 рублей, получает за это 1 000 рублей.

Девушка решила оставить наушники себе. А чтобы избежать общения с хозяином AirPods, сменила номер телефона. Владелец наушников обратился в полицию.

В суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемой и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Помощник прокурора не возражала.

Девушка обвинялась в совершении преступления средней тяжести, ранее не была судима. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, ущерб, причиненный потерпевшему, возмещен в полном объеме, о чем свидетельствует его расписка.

Уголовное дело суд прекратил и назначил девушке судебный штраф в размере 7 000 рублей. Она должна оплатить его в течение трех месяцев после вступления постановления в законную силу. Если за этот срок штраф не будет оплачен, девушку привлекут к уголовной ответственности.