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сегодня, 13:49 7

В Благовещенске женщина и ребенок били палкой по припаркованной машине (видео)

В Благовещенске женщина и ребенок били палкой по припаркованной машине (видео)

В распоряжении ИА «Сканер» оказалось видео, снятое в микрорайоне Благовещенска. На нем видно, как женщина бьет палкой по припаркованной легковушке.

Это происходило в районе дома № 26 по улице Институтской. Женщина бьет палкой по машине, а после убегает. Вместе с ней бегут дети.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Другое видео этого же происшествия опубликовал интернет-паблик dtpgram_blg. Из этого ролика становится понятно, что по машине также бил мальчик.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Судя по фото с места происшествия, у пострадавшей машины разбито лобовое стекло.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сообщили, что к ним 28 мая поступила информация о повреждении машины. Полиция проводит проверку.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    32 минуты назад

    Чья-то обиженная жёнушка ;)))

  • Мелисса

    Мелисса
    27 минут назад

    Теперь полегчало, наверное.

  • Кирил

    Кирил
    22 минуты назад

    Что за привычка? Недавно собаку в соучастники взяли а теперрь детей!

  • alex 3

    alex 3
    21 минута назад

    Алиментщик.

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    КирилЧто за привычка? Недавно собаку в соучастники взяли а теперрь детей!
    думаете это они велосипед «брали»?

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    15 минут назад

    Руки оторвать и мамаше и выродкам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Кирил

    Кирил
    5 минут назад

    Не, там велосипед брали идеоты конченые. Если участковый их не найдёт за сутки, то и он такой же. Собака живёт в квартале от места преступления.

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