В Благовещенске женщина и ребенок били палкой по припаркованной машине (видео)

В распоряжении ИА «Сканер» оказалось видео, снятое в микрорайоне Благовещенска. На нем видно, как женщина бьет палкой по припаркованной легковушке.

Это происходило в районе дома № 26 по улице Институтской. Женщина бьет палкой по машине, а после убегает. Вместе с ней бегут дети.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Другое видео этого же происшествия опубликовал интернет-паблик dtpgram_blg. Из этого ролика становится понятно, что по машине также бил мальчик.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Судя по фото с места происшествия, у пострадавшей машины разбито лобовое стекло.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве сообщили, что к ним 28 мая поступила информация о повреждении машины. Полиция проводит проверку.